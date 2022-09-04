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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Балтика
КАМАЗ - Балтика: обзор матча 04 сентября 2022
КАМАЗ
04.09.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Балтика
Замена
И. Бадртдинов
️️️️
В. Пальцев
88'
Желтая карточка
Р. Аюкин
75'
Замена
С. Серченков
️️️️
В. Бабаев
70'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
Д. Шамкин
70'
67'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
М. Кашчелан
45'
+5
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Д. Барков
45'
+5
Замена
А. Дудиев
️️️️
Э. Валиахметов
Замена
Д. Таликин
️️️️
Ю. Кириллов
45'
+5
Желтая карточка
А. Гаглоев
45'
+1
35'
Желтая карточка
Э. Валиахметов
31'
Желтая карточка
Д. Барков
Желтая карточка
В. Свежов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
3-5-2
71
Мамин
65
Толстопятов
17
Пальцев
4
Абрамов
7
Аюкин
6
Свежов
42
Кириллов
11
Гаглоев
96
Мохаммад
8
Шамкин
11
Бабаев
4-2-1-1-2
39
Бориско
7
Маляров
21
Остойич
26
Радмановац
17
Валиахметов
5
Осипов
18
Кашчелан
53
Казаев
77
Лазарев
30
Гузина
86
Барков
8
Шамкин
10
Кирсанов
10
Кирсанов
8
Шамкин
42
Кириллов
97
Таликин
97
Таликин
42
Кириллов
17
Пальцев
19
Бадртдинов
19
Бадртдинов
17
Пальцев
11
Бабаев
8
Серченков
8
Серченков
11
Бабаев
17
Валиахметов
8
Дудиев
8
Дудиев
17
Валиахметов
18
Кашчелан
4
Кленкин
4
Кленкин
18
Кашчелан
86
Барков
11
Мусаев
11
Мусаев
86
Барков
Остались в запасе
КАМАЗ
Балтика
1
Алексей Смирнов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Евгений Латышонок
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
90
Григорий Борисенко
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
17
Илья Голятов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
90
Григорий Борисенко
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча КАМАЗ - Балтика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург)
Руслан Шекемов (Нальчик)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
КАМАЗ
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