Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Тараз
Шахтер Караганда - Тараз: обзор матча 04 сентября 2022
Шахтер Караганда
04.09.2022, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Тараз
16'
Н. Даиров (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер Караганда - Тараз
Замена
И. Граф
️️️️
М. Сапанов
76'
Замена
А. Таттыбаев
️️️️
Р. Муртазаев
74'
Замена
Т. Чогадзе
️️️️
E. Kobzar
74'
73'
Замена
Д. Караман
️️️️
Ж. Кожамберды
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Даиров
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
26
Джордже Чосич
ЦЗ
88
Рохер Каньяс
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
44
Эдин Рустемович
ЦП
25
Стефан Букорац
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
0
F. Gligorov
ЦФ
99
Evgeny Kobzar
ЦФ
25
Мирам Сапанов
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Алекс Жуниор
ЛЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦП
88
Милен Гамаков
ЦП
10
Жакып Кожамберды
ЦП
0
M. Dehtiarov
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
Шахтер Караганда
1
Игорь Трофимец
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
55
Иван Граф
ЦЗ
21
Фархат Мусабеков
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Тараз
10
Абзал Таубай
ЦП
78
Денис Кавлинов
ЦФ
4
Бекзат Шадманов
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
18
Динмухамед Караман
ЦФ
2-4-1-3
30
Шацкий
72
Позняк
26
Чосич
88
Каньяс
44
Рустемович
25
Букорац
7
Муртазаев
11
Свиридов
25
Сапанов
99
0
3-3-3
74
Сейсен
3
Даиров
20
Амирханов
22
Жуниор
44
Гадрани
88
Гамаков
10
Кожамберды
6
Айтбаев
17
Калмуратов
0
25
Сапанов
55
Граф
55
Граф
25
Сапанов
99
9
Чогадзе
9
Чогадзе
99
7
Муртазаев
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
7
Муртазаев
10
Кожамберды
18
Караман
18
Караман
10
Кожамберды
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Тараз
1
Игорь Трофимец
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
21
Фархат Мусабеков
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
10
Абзал Таубай
ЦП
78
Денис Кавлинов
ЦФ
4
Бекзат Шадманов
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
21
Фархат Мусабеков
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Остались в запасе
10
Абзал Таубай
ЦП
78
Денис Кавлинов
ЦФ
4
Бекзат Шадманов
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Статистика матча Шахтер Караганда - Тараз
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Информация о матче
Стадион:
Шахтер
Новости команд
Все
Шахтер Караганда
Тараз
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
Судья добавил 18 минут ко второму тайму матча чемпионата Казахстана
2022.03.05 23:57
1
Клуб КПЛ «Тараз» подпишет игрока, не выходившего на поле три года
2020.01.24 07:59
2
«Уфа» заключила контракт с 18-летним форвардом из Казахстана
2018.02.12 15:37
4
Форвард «Тараза» Сейдахмет продолжит карьеру в «Уфе»
2018.01.06 14:22
2
Руслан Мухаметшин продолжит карьеру в Казахстане
2017.02.23 20:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+