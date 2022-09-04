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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ПАОК
Арис - ПАОК: обзор матча 04 сентября 2022
Арис
04.09.2022, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 3 тур
0 : 0
Завершен
ПАОК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - ПАОК
90'
+6
Красная карточка
О. Эль-Каддури
Вторая желтая
Б. Дабо
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
Я. Куртич
90'
+2
Желтая карточка
С. Ингасон
Замена
Жервиньо
️️️️
М. Гарсия
81'
Замена
Р. Камашу
️️️️
Д. Мансини
81'
Желтая карточка
Б. Дабо
75'
73'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
А. Живкович
Желтая карточка
Ш. Дукур
71'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
М. Гарсия
69'
Замена
Л. Пальма
️️️️
А. Грэй
63'
63'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Брэндон
59'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Т. Дантас
58'
Замена
Виейринья
️️️️
М. Цаусис
Пенальти не реализован!
А. Грэй
51'
Замена
Б. Дабо
️️️️
П. Шейх
46'
22'
Желтая карточка
М. Цаусис
Желтая карточка
П. Шейх
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
22
Салем М'Баката
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Арис
43
Марвин Персман
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
64
Рафаэл Камашу
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
22
Филипе Соареш
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
3-1-2-2-2
23
Хулиан
18
Мазику
14
Брабец
4
Фабиано
8
Дукур
24
Шейх
18
Гарсия
5
Гарсия
7
Мансини
45
Грэй
22
М'Баката
3-4-1-1
24
Котарски
2
Лирацис
15
Ингасон
14
Цаусис
8
Аугусто
27
Куртич
26
Дантас
14
Живкович
7
Нарей
23
Брэндон
7
Мансини
64
Камашу
64
Камашу
7
Мансини
24
Шейх
6
Дабо
6
Дабо
24
Шейх
18
Гарсия
27
Жервиньо
27
Жервиньо
18
Гарсия
45
Грэй
77
Пальма
77
Пальма
45
Грэй
5
Гарсия
11
Итурбе
11
Итурбе
5
Гарсия
14
Цаусис
20
Виейринья
20
Виейринья
14
Цаусис
14
Живкович
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
14
Живкович
26
Дантас
21
Бисесвар
21
Бисесвар
26
Дантас
23
Брэндон
7
Оливейра
7
Оливейра
23
Брэндон
Остались в запасе
Арис
ПАОК
43
Марвин Персман
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
88
Рафаил Сгурос
ЦП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
22
Филипе Соареш
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
43
Марвин Персман
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
88
Рафаил Сгурос
ЦП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
22
Филипе Соареш
АП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Арис - ПАОК
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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