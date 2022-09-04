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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Лестер
Брайтон - Лестер: обзор матча 04 сентября 2022
Брайтон
04.09.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
5 : 2
Завершен
Лестер
10'
Л. Томас (АГ)
15'
М. Кайседо
64'
Л. Троссард
71'
А. Мак Аллистер (П)
90+7'
А. Мак Аллистер
1'
К. Ихеначо
33'
П. Дака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Лестер
ГОЛ! 5:2!
А. Мак Аллистер
90'
+7
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
С. Мач
90'
+3
Замена
Б. Гилмор
️️️️
М. Кайседо
90'
+2
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Л. Троссард
89'
Замена
Д. Ундав
️️️️
Э. Мвепу
84'
73'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Б. Сумаре
73'
Замена
Д. Амарти
️️️️
Ю. Тилеманс
73'
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
ГОЛ с пенальти! 4:2!
А. Мак Аллистер
71'
ГОЛ! 3:2!
Л. Троссард
Пас отдал
П. Гросс
64'
46'
Замена
Т. Кастань
️️️️
Х. Барнс
33'
ГОЛ! 2:2!
П. Дака
Пас отдал
Ю. Тилеманс
ГОЛ! 2:1!
М. Кайседо
Пас отдал
Э. Мвепу
15'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
12'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Томас
10'
3'
Желтая карточка
Л. Томас
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
П. Дака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
3-1-3-2-1
97
Санчес
34
Велтман
4
Уэбстер
5
Данк
25
Кайседо
10
Мак Аллистер
12
Мвепу
13
Гросс
19
Троссард
7
Мач
18
Уэлбек
3-1-3-1-2
21
Уорд
24
Джастин
35
Эванс
33
Томас
34
Сумаре
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
27
Дака
17
Ихеначо
19
Троссард
2
Эступиньян
2
Эступиньян
19
Троссард
7
Мач
48
Лэмпти
48
Лэмпти
7
Мач
25
Кайседо
6
Гилмор
6
Гилмор
25
Кайседо
12
Мвепу
26
Ундав
26
Ундав
12
Мвепу
18
Тилеманс
12
Амарти
12
Амарти
18
Тилеманс
11
Барнс
21
Кастань
21
Кастань
11
Барнс
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
34
Сумаре
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
Остались в запасе
Брайтон
Лестер
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
22
Каору Митома
ЛВ
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Даниэль Иверсен
ВР
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
22
Каору Митома
ЛВ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Брайтон - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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