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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Шарлотт
Цинциннати - Шарлотт: обзор матча 04 сентября 2022
Цинциннати
04.09.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 40 тур
2 : 0
Завершен
Шарлотт
38'
Н. Хагглунд
81'
Л. Акоста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Шарлотт
Желтая карточка
Л. Акоста
90'
+1
88'
Желтая карточка
Й. Рейна
Замена
Д. Баджи
️️️️
Б. Васкес
88'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
А. Барреаль
88'
86'
Замена
Н. Бирн
️️️️
Х. Аффул
ГОЛ! 2:0!
Л. Акоста
Пас отдал
Y. Kubo
81'
80'
Желтая карточка
Н. Сантуш
Замена
С. Сантос
️️️️
Бреннер
76'
Замена
R. Gaddis
️️️️
А. Пауэлл
76'
67'
Замена
А. Синъясики
️️️️
Д. Риос
67'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Д. Джонс
Замена
Y. Kubo
️️️️
Х. Морено
62'
58'
Желтая карточка
Б. Бендер
58'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Б. Бендер
ГОЛ! 1:0!
Н. Хагглунд
Пас отдал
Л. Акоста
38'
Желтая карточка
А. Барреаль
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
5
Geoff Cameron
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
29
Adilson Malanda
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Шарлотт
31
George Marks
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
11
Андре Синъясики
ЛВ
35
Quinn McNeill
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
28
Карол Свидерски
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
2-1-3-1-3
18
4
Хагглунд
3
Миазга
5
Нвободо
5
32
Акоста
8
Морено
22
Барреаль
2
Пауэлл
9
Васкес
20
Бреннер
3-1-5
1
Калина
25
Аффул
5
Мора
13
Бронико
16
Бендер
72
Йозвяк
0
20
Джонс
18
14
Риос
22
Барреаль
14
Нельсон
14
Нельсон
22
Барреаль
2
Пауэлл
28
28
2
Пауэлл
8
Морено
7
7
8
Морено
20
Бреннер
19
Сантос
19
Сантос
20
Бреннер
9
Васкес
14
Баджи
14
Баджи
9
Васкес
25
Аффул
14
Бирн
14
Бирн
25
Аффул
20
Джонс
10
Сантуш
10
Сантуш
20
Джонс
14
Риос
11
Синъясики
11
Синъясики
14
Риос
16
Бендер
28
Свидерски
28
Свидерски
16
Бендер
Остались в запасе
Цинциннати
Шарлотт
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
31
George Marks
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
35
Quinn McNeill
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
35
Quinn McNeill
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Цинциннати - Шарлотт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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