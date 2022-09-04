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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Викинг
Русенборг - Викинг: обзор матча 04 сентября 2022
Русенборг
04.09.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
4 : 1
Завершен
Викинг
2'
О. Кристиан Саэтер
38'
Э. Тагсет
47'
К. Тенгстедт
51'
О. Кристиан Саэтер
89'
М. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Викинг
89'
ГОЛ! 4:1!
М. Траоре
Пас отдал
С. Бьорсхол
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
Т. Беркеейет
83'
80'
Замена
М. Траоре
️️️️
З. Трипич
Замена
П. Скьельбред
️️️️
Л. Корник
80'
Замена
H. Rosten
️️️️
К. Тенгстедт
80'
79'
Желтая карточка
Х. Хауген
Замена
M. Sivertsen Broholm
️️️️
О. Кристиан Саэтер
67'
54'
Замена
Р. Даниэль Викстоль
️️️️
Д. Брекало
53'
Замена
К. Лекберг
️️️️
F. TorsteinbÃ¸
53'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
С. Свендсен
ГОЛ! 4:0!
О. Кристиан Саэтер
Пас отдал
К. Тенгстедт
51'
ГОЛ! 3:0!
К. Тенгстедт
Пас отдал
О. Кристиан Саэтер
47'
ГОЛ! 2:0!
Э. Тагсет
Пас отдал
К. Хольс
38'
Желтая карточка
Т. Беркеейет
37'
19'
Желтая карточка
Н. Скитта
ГОЛ! 1:0!
О. Кристиан Саэтер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
15
Натан Скитта
АП
11
Кевин Кабран
АП
3
Вильяр Веватне
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
3-4-3
1
Хансен
4
Джампаоли
29
Рейтан
2
Корник
8
Беркеейет
55
Йенсен
7
Хенриксен
20
Тагсет
90
Саэтер
20
Тенгстедт
19
Хольс
2-2-2-4
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
4
Брекало
10
Трипич
7
Сольбаккен
15
Скитта
11
Кабран
2
Хауген
9
7
Свендсен
3
Веватне
8
Беркеейет
19
Перейра
19
Перейра
8
Беркеейет
20
Тенгстедт
24
24
20
Тенгстедт
2
Корник
5
Скьельбред
5
Скьельбред
2
Корник
90
Саэтер
80
80
90
Саэтер
4
Брекало
23
Викстоль
23
Викстоль
4
Брекало
9
16
Лекберг
16
Лекберг
9
10
Трипич
24
Траоре
24
Траоре
10
Трипич
7
Свендсен
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
7
Свендсен
Остались в запасе
Русенборг
Викинг
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
1
Арилд Остбю
ВР
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Русенборг - Викинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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