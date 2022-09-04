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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Бешикташ
Анкарагюджю - Бешикташ: обзор матча 04 сентября 2022
Анкарагюджю
04.09.2022, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Бешикташ
26'
Г. Беридзе
47'
Г. Беридзе
30'
Д. Мюлека
35'
Д. Алли
74'
Д. Н'Куду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Бешикташ
90'
+6
Желтая карточка
В. Розье
Желтая карточка
Б. Гюндердю
90'
+6
Вторая желтая
Марлон
90'
+4
Замена
С. Османоглу
️️️️
Педринью
85'
Желтая карточка
Марлон
82'
82'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Д. Н'Куду
82'
Замена
У. Мерас
️️️️
Ж. Фернандеш
74'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Н'Куду
Замена
Хесе
️️️️
Г. Арийиби
74'
Замена
E. Derdiyok
️️️️
Ф. Македа
68'
66'
Замена
Соуза
️️️️
Д. Алли
Желтая карточка
Ф. Македа
61'
ГОЛ! 2:2!
Г. Беридзе
Пас отдал
Т. Чигерчи
47'
Замена
Л. Диак
️️️️
Г. Жахид
46'
Замена
Ф. Узюм
️️️️
О. Джейлан
46'
35'
ГОЛ! 1:2!
Д. Алли
Пас отдал
В. Вегхорст
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мюлека
ГОЛ! 1:0!
Г. Беридзе
Пас отдал
Т. Чигерчи
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
23
Марлон
ЛЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ПЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
8
Педринью
АП
28
Гболи Арийиби
ПВ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Анкарагюджю
1
Нуруллах Аслан
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
25
Ламин Диак
ОП
18
Сахверди Четин
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
9
Eren Derdiyok
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
41
Огужан Акгюн
ЛВ
22
Беркай Вардар
ОП
5
Соуза
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Гюндердю
23
Марлон
18
Муякич
77
Джейлан
38
Чигерчи
6
Канкая
11
Жахид
7
Беридзе
8
Педринью
28
Арийиби
9
Македа
3-4-1-2
1
Билгин
19
Розье
29
Сайсс
26
Масуаку
83
Фернандеш
14
Н'Куду
48
Учан
20
Уйсал
8
Алли
11
Мюлека
9
Вегхорст
8
Педринью
90
Османоглу
90
Османоглу
8
Педринью
11
Жахид
25
Диак
25
Диак
11
Жахид
77
Джейлан
88
Узюм
88
Узюм
77
Джейлан
28
Арийиби
10
Хесе
10
Хесе
28
Арийиби
9
Македа
9
9
9
Македа
83
Фернандеш
17
Мерас
17
Мерас
83
Фернандеш
8
Алли
5
Соуза
5
Соуза
8
Алли
14
Н'Куду
23
Тосун
23
Тосун
14
Н'Куду
Остались в запасе
Анкарагюджю
Бешикташ
1
Нуруллах Аслан
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
41
Огужан Акгюн
ЛВ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Нуруллах Аслан
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
41
Огужан Акгюн
ЛВ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Анкарагюджю - Бешикташ
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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