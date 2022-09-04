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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Рид
ЛАСК - Рид: обзор матча 04 сентября 2022
ЛАСК
04.09.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Рид
45+2'
К. Накамура
77'
Ф. Помер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Рид
81'
Желтая карточка
М. Зигль
77'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Помер
75'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
Ю. Вайссмайер
73'
Желтая карточка
Л. Микич
Замена
А. Кечкеш
️️️️
Я. Боллер
72'
Замена
Э. Кулурис
️️️️
Р. Жуль
67'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Т. Гойгингер
67'
65'
Красная карточка
Д. Унгар
ГОЛ! 1:0!
К. Накамура
Пас отдал
Ф. Стойкович
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
34
Ян Боллер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
66
Давид Унгар
ЦЗ
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
4
Марсель Зигль
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
7
Лука Кронбергер
ЛВ
45
Gontie Junior Diomande
ЦП
7
Denizcan Cosgun
ЦП
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
3-1-2-1-3
30
Шлагер
30
Стойкович
33
Лукенедер
34
Боллер
32
Йовичич
36
Реннер
34
Михорль
11
Накамура
32
Жуль
27
Любичич
36
Гойгингер
2-4-4
1
Радлингер
66
Унгар
23
Вебербауэр
77
6
Лакнер
22
Нутц
4
Зигль
9
Микич
14
Моншейн
17
Помер
10
Вайссмайер
34
Боллер
5
Кечкеш
5
Кечкеш
34
Боллер
36
Гойгингер
29
Флеккер
29
Флеккер
36
Гойгингер
32
Жуль
9
Кулурис
9
Кулурис
32
Жуль
10
Вайссмайер
7
Кронбергер
7
Кронбергер
10
Вайссмайер
Остались в запасе
ЛАСК
Рид
26
Тобиас Лаваль
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
30
Саша Хорват
АП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
1
Jonas Wendlinger
ВР
45
Gontie Junior Diomande
ЦП
7
Denizcan Cosgun
ЦП
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
30
Саша Хорват
АП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
45
Gontie Junior Diomande
ЦП
7
Denizcan Cosgun
ЦП
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча ЛАСК - Рид
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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