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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Гент
Шарлеруа - Гент: обзор матча 04 сентября 2022
Шарлеруа
04.09.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Гент
37'
Р. Мориока
73'
А. Зорган
22'
Х. Хонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Гент
Замена
Д. Марк
️️️️
Д. Хейманс
88'
Замена
А. Хоссейнзаде
️️️️
Р. Мориока
88'
Замена
Л. Бессил
️️️️
И. Мбенза
88'
81'
Замена
А. Ханше-Ольсен
️️️️
М. Самуас
81'
Замена
Д. Лемаич
️️️️
Л. Депуатр
81'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
С. Маррех
ГОЛ! 2:1!
А. Зорган
73'
Желтая карточка
Д. Хейманс
70'
67'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
У. Кюйперс
Замена
А. Голизаде
️️️️
М. Илаймахаритра
63'
39'
Красная карточка
Ж. Окуму
ГОЛ! 1:1!
Р. Мориока
Пас отдал
К. Нкуба
37'
Желтая карточка
Ж. Кайембе
24'
22'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хонг
Пас отдал
М. Самуас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
27
Кен Нкуба
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Гент
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Шарлеруа
40
Mateo Chiacig
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
7
Ибрахим Салах
ЦФ
3-5-1-1
1
Патро
18
Кайембе
25
Андреу
5
Багер
88
Мориока
8
Зорган
7
Мбенза
23
Илаймахаритра
38
Чачуа
38
Хейманс
27
Нкуба
4-4-2
33
Руф
33
Торунарига
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
17
Кастро-Монтес
24
Кумс
16
Маррех
18
Самуас
20
Хонг
29
Депуатр
99
Кюйперс
7
Мбенза
29
Бессил
29
Бессил
7
Мбенза
88
Мориока
99
Хоссейнзаде
99
Хоссейнзаде
88
Мориока
38
Хейманс
25
Марк
25
Марк
38
Хейманс
23
Илаймахаритра
8
Голизаде
8
Голизаде
23
Илаймахаритра
18
Самуас
21
Ханше-Ольсен
21
Ханше-Ольсен
18
Самуас
16
Маррех
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
16
Маррех
99
Кюйперс
10
Хеуге
10
Хеуге
99
Кюйперс
29
Депуатр
22
Лемаич
22
Лемаич
29
Депуатр
Остались в запасе
Шарлеруа
Гент
40
Mateo Chiacig
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
1
Пауль Нарди
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
40
Mateo Chiacig
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Шарлеруа - Гент
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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