Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Герта
Аугсбург - Герта: обзор матча 04 сентября 2022
Аугсбург
04.09.2022, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Герта
57'
Д. Лукебакио
90+2'
М. Рихтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Герта
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
М. Рихтер
Пас отдал
Д. Зелке
83'
Замена
М. Дардаи
️️️️
Д. Лукебакио
83'
Замена
Д. Зелке
️️️️
В. Канга
Замена
Л. Петков
️️️️
Э. Реджбечай
82'
Замена
А. Хан
️️️️
М. Бериша
74'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Э. Демирович
74'
Желтая карточка
М. Бериша
72'
69'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Ч. Эджуке
58'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
С. Сердар
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лукебакио
Пас отдал
М. Платтенхардт
Замена
Р. Варгас
️️️️
А. Майер
46'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
К. Груэсо
36'
Желтая карточка
К. Груэсо
31'
23'
Желтая карточка
Ф. Уремович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
25
Аарон Центер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
28
Андре Хан
ПВ
25
Лукас Петков
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Гикевич
22
Педерсен
14
Гаувелеув
5
Бауэр
20
Гумни
10
Майер
11
Груэсо
37
Реджбечай
20
Калиджиури
9
Демирович
20
Бериша
4-2-1-2-1
53
Кристенсен
3
Кенни
2
Кемпф
22
Уремович
21
Платтенхардт
26
Суньич
29
Тусар
8
Сердар
14
Лукебакио
21
Эджуке
9
Канга
11
Груэсо
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
11
Груэсо
10
Майер
11
Варгас
11
Варгас
10
Майер
20
Бериша
28
Хан
28
Хан
20
Бериша
37
Реджбечай
25
Петков
25
Петков
37
Реджбечай
9
Демирович
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
9
Демирович
14
Лукебакио
31
Дардаи
31
Дардаи
14
Лукебакио
8
Сердар
14
Бутьюс
14
Бутьюс
8
Сердар
21
Эджуке
5
Рихтер
5
Рихтер
21
Эджуке
9
Канга
9
Зелке
9
Зелке
9
Канга
Остались в запасе
Аугсбург
Герта
30
Даниэль Клейн
ВР
25
Аарон Центер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
Главный тренер
Энрико Маасен
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
25
Аарон Центер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Аугсбург - Герта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Герта
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+