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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Тромсе
Хаугесунд - Тромсе: обзор матча 04 сентября 2022
Хаугесунд
04.09.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
2 : 1
Завершен
Тромсе
32'
А. Содерлунд
79'
М. Санде
19'
Э. Китолано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Тромсе
Замена
U. Tillung Fredriksen
️️️️
М. Кристенсен
90'
Замена
Н. Вальстад
️️️️
Т. Педерсен
82'
82'
Замена
Р. Норхейм
️️️️
А. Миккельсен
ГОЛ! 2:1!
М. Санде
Пас отдал
Б. Нжие
79'
73'
Замена
F. Winther
️️️️
С. Опсал
Замена
Б. Нжие
️️️️
А. Содерлунд
67'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
Ю. Эскесен
67'
Желтая карточка
М. Кристенсен
62'
Желтая карточка
Х. Зафейрис
60'
58'
Замена
Л. Нильсен
️️️️
A. Jenssen
46'
Замена
Я. Туоминен
️️️️
Л. Нордас
38'
Желтая карточка
Й. Гундерсен
ГОЛ! 1:1!
А. Содерлунд
Пас отдал
К. Кригард
32'
31'
Желтая карточка
Н. Вестерлунд
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Китолано
Пас отдал
Л. Нордас
11'
Желтая карточка
В. Каманци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Лассе Нордас
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Хаугесунд
1
Sander Østraat
ВР
18
Vegard Solheim
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
10
Билал Нжие
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Тромсе
25
Лассе Нильсен
ЛП
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
3-4-1-3
21
5
23
Педерсен
26
Кристенсен
27
Санде
20
Зафейрис
2
Теркильдсен
34
Эскесен
16
Содерлунд
18
Кригард
1
Селвик
3-3-1-3
1
Хаугаард
12
Каманци
28
Психе
6
Гундерсен
17
Китолано
11
Йенссен
5
Опсал
94
Миккельсен
23
Вестерлунд
5
11
Нордас
34
Эскесен
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
34
Эскесен
16
Содерлунд
10
Нжие
10
Нжие
16
Содерлунд
23
Педерсен
11
Вальстад
11
Вальстад
23
Педерсен
26
Кристенсен
12
12
26
Кристенсен
5
25
Нильсен
25
Нильсен
5
5
Опсал
6
6
5
Опсал
94
Миккельсен
23
Норхейм
23
Норхейм
94
Миккельсен
11
Нордас
9
Туоминен
9
Туоминен
11
Нордас
Остались в запасе
Хаугесунд
Тромсе
1
Sander Østraat
ВР
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
1
Sander Østraat
ВР
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Хаугесунд - Тромсе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
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