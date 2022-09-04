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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Болонья
Специя - Болонья: обзор матча 04 сентября 2022
Специя
04.09.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 2
Завершен
Болонья
45+2'
С. Бастони
54'
Й. Схаутен (АГ)
7'
М. Арнаутович
64'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Болонья
90'
+6
Желтая карточка
Д. Зиркзее
Желтая карточка
Д. Николау
90'
+6
Желтая карточка
Д. Сала
90'
+1
Замена
Д. Сала
️️️️
Э. Гьяси
88'
Замена
Л. Санка
️️️️
Э. Хольм
88'
84'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Г. Медель
76'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Х. Ликояннис
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
С. Бастони
76'
64'
ГОЛ! 2:2!
М. Арнаутович
Пас отдал
Р. Сориано
Замена
К. Агудело
️️️️
В. Коваленко
64'
62'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Р. Орсолини
62'
Замена
Р. Сориано
️️️️
М. Барроу
Желтая карточка
С. Бастони
56'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Й. Схаутен
54'
46'
Замена
Н. Домингес
️️️️
Н. Моро
ГОЛ! 1:1!
С. Бастони
45'
+2
Желтая карточка
Э. Хольм
38'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
Г. Медель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
6
Никола Моро
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
7
Кевин Агудело
ПВ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дронговски
55
Христов
4
Кивиор
43
Николау
13
Реца
3
Хольм
10
Бастони
10
Бурабиа
11
Гьяси
21
Коваленко
70
Нзола
4-1-2-3
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
26
Лукуми
5
Сумаоро
22
Ликояннис
17
Медель
6
Моро
22
Схаутен
7
Арнаутович
7
Орсолини
99
Барроу
11
Гьяси
7
Сала
7
Сала
11
Гьяси
10
Бастони
77
Эллертссон
77
Эллертссон
10
Бастони
3
Хольм
11
Санка
11
Санка
3
Хольм
21
Коваленко
7
Агудело
7
Агудело
21
Коваленко
22
Ликояннис
20
Камбьясо
20
Камбьясо
22
Ликояннис
6
Моро
8
Домингес
8
Домингес
6
Моро
99
Барроу
21
Сориано
21
Сориано
99
Барроу
17
Медель
11
Сансоне
11
Сансоне
17
Медель
7
Орсолини
11
Зиркзее
11
Зиркзее
7
Орсолини
Остались в запасе
Специя
Болонья
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Специя - Болонья
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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