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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Блэкпул
Хаддерсфилд Таун - Блэкпул: обзор матча 04 сентября 2022
Хаддерсфилд Таун
04.09.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 1
Завершен
Блэкпул
38'
Т. Корбяну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Блэкпул
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
81'
76'
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Т. Корбяну
75'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
И. Поведа
Замена
Д. Холмс
️️️️
Ф. Анджорин
73'
67'
Замена
Д. Хасбэнд
️️️️
Р. Уильямс
65'
Желтая карточка
Д. Йетс
63'
Желтая карточка
Р. Уильямс
58'
Желтая карточка
К. Коннолли
Замена
Д. Руффельс
️️️️
Д. Хогг
56'
38'
ГОЛ! 0:1!
Т. Корбяну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
5
Джек Радони
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
16
Патрик Джонс
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
4-3-1-2
21
Николлс
20
Кесслер-Хейден
3
Накаяма
12
Лис
20
Тертон
5
Радони
6
Хогг
13
Расселл
7
Томас
25
Уорд
18
Анджорин
3-3-1-2
32
Гримшоу
21
Экпитета
15
Торнили
6
Коннолли
6
Лоуренс-Габриэль
16
Дугалл
2
Томпсон
99
Поведа
12
Йетс
7
Корбяну
6
Хогг
3
Руффельс
3
Руффельс
6
Хогг
18
Анджорин
14
Холмс
14
Холмс
18
Анджорин
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
46
Уильямс
3
Хасбэнд
3
Хасбэнд
46
Уильямс
7
Корбяну
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
7
Корбяну
99
Поведа
19
Ловери
19
Ловери
99
Поведа
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Блэкпул
41
Николас Билокапич
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
16
Патрик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
12
Крис Максвелл
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
16
Патрик Джонс
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Блэкпул
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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