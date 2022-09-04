Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Волгарь
Кубань - Волгарь: обзор матча 04 сентября 2022
Кубань
04.09.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Волгарь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Волгарь
84'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Гилязетдинов
Замена
Н. Абдоков
️️️️
И. Мосейчук
75'
Желтая карточка
Я. Гудков
72'
70'
Замена
И. Ращеня
️️️️
Д. Талалай
69'
Желтая карточка
А. Гилязетдинов
60'
Желтая карточка
Д. Смирнов
60'
Замена
И. Стефанович
️️️️
В. Царукян
58'
Желтая карточка
Р. Локтионов
46'
Замена
Д. Лесников
️️️️
М. Агеев
Желтая карточка
И. Безденежных
45'
+1
Желтая карточка
И. Мосейчук
40'
29'
Желтая карточка
Д. Козлов
8'
Желтая карточка
Д. Талалай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
83
Артем Шмыков
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нестеренко
66
Гудков
22
Хомуха
81
Сидоров
27
Горовых
6
Родин
87
Безденежных
31
Ткачук
7
Чуканов
9
Мосейчук
9
Архипов
4-2-1-3
81
Смирнов
69
Козлов
5
Гаврилович
4
Локтионов
3
Ведерников
8
Талалай
7
Смирнов
80
Царукян
43
Гилязетдинов
90
Делькин
13
Агеев
9
Мосейчук
99
Абдоков
99
Абдоков
9
Мосейчук
8
Талалай
4
Ращеня
4
Ращеня
8
Талалай
80
Царукян
23
Стефанович
23
Стефанович
80
Царукян
43
Гилязетдинов
11
Носов
11
Носов
43
Гилязетдинов
13
Агеев
17
Лесников
17
Лесников
13
Агеев
Остались в запасе
Кубань
Волгарь
83
Артем Шмыков
ОП
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
15
Аркадий Солоп
ПП
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
Остались в запасе
83
Артем Шмыков
ОП
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
15
Аркадий Солоп
ПП
Остались в запасе
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
Статистика матча Кубань - Волгарь
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Сергей Архипов (Ульяновск)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Делегат:
Сергей Нечай (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Новости команд
Все
Кубань
Волгарь
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
Вчера, 12:39
6
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
Вчера, 12:39
6
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+