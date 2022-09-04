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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Остин
Нэшвилл - Остин: обзор матча 04 сентября 2022
Нэшвилл
04.09.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 41 тур
3 : 0
Завершен
Остин
49'
У. Циммерман
82'
Х. Мухтар
90'
Х. Мухтар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Остин
90'
+4
Желтая карточка
М. Джитте
ГОЛ! 3:0!
Х. Мухтар
Пас отдал
Ш. Мур
90'
Замена
J. Maher
️️️️
А. Мьюил
87'
Желтая карточка
Х. Мухтар
83'
ГОЛ! 2:0!
Х. Мухтар
Пас отдал
А. Мьюил
82'
77'
Замена
F. Martins
️️️️
Д. Факундес
Замена
T.
️️️️
С. Джей Сапонг
77'
75'
Желтая карточка
N. Lima
Замена
А. Годой
️️️️
S. Davis
73'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Я. Шаффельбург
73'
64'
Замена
Э. Ригони
️️️️
E. Finlay
64'
Замена
М. Джитте
️️️️
D. Hoesen
54'
Желтая карточка
Х. Касканте
54'
Замена
N. Lima
️️️️
Ж. Колманич
54'
Замена
А. Ринг
️️️️
О. Вольф
ГОЛ! 1:0!
У. Циммерман
Пас отдал
Д. Ловиц
49'
39'
Желтая карточка
Д. Факундес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
18
Шакил Мур
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
33
Оуэн Вольф
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
9
Danny Hoesen
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Нэшвилл
15
Эрик Миллер
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
20
Анибал Годой
ЦП
12
T.
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
3-3-4
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
13
МакКарти
54
10
Мухтар
9
Сапонг
18
Мур
18
Шаффельбург
19
Мьюил
3-2-2-3
1
18
Касканте
28
Габриэльсен
23
Колманич
33
Вольф
13
17
Галлахер
9
Дриусси
7
Перейра
77
Факундес
9
54
20
Годой
20
Годой
54
9
Сапонг
12
12
9
Сапонг
18
Шаффельбург
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
18
Шаффельбург
19
Мьюил
5
5
19
Мьюил
23
Колманич
24
24
23
Колманич
33
Вольф
4
Ринг
4
Ринг
33
Вольф
77
Факундес
8
8
77
Факундес
13
24
Ригони
24
Ригони
13
9
2
Джитте
2
Джитте
9
Остались в запасе
Нэшвилл
Остин
15
Эрик Миллер
ЦЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
13
Эндрю Тарбелл
ВР
20
Йохан Валенсия
ОП
16
H. Jimenez
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
15
Эрик Миллер
ЦЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
20
Йохан Валенсия
ОП
16
H. Jimenez
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Нэшвилл - Остин
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
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