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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Интер Майами
Нью-Йорк Сити - Интер Майами: обзор матча 18 октября 2022
Нью-Йорк Сити
18.10.2022, вторник, 02:00
США. МЛС, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Интер Майами
63'
Г. Перейра
69'
М. Моралес
90+2'
Хебер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Интер Майами
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
С. Родригес
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
Хебер
90'
+2
90'
Желтая карточка
А. Посуэло
Замена
Т. Андраде
️️️️
М. Моралес
88'
86'
Замена
Б. Дюк
️️️️
Р. Тэйлор
Желтая карточка
Н. Асеведо
78'
Замена
К. Паркс
️️️️
Г. Перейра
78'
73'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Д. Лоу
ГОЛ! 2:0!
М. Моралес
69'
66'
Желтая карточка
Д. Лоу
ГОЛ! 1:0!
Г. Перейра
63'
58'
Желтая карточка
А. Ласситер
58'
Замена
И. Вассилев
️️️️
А. Ласситер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
10
Жена Мота
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Йорк Сити
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
15
Justin Haak
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
20
Брек Ши
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
4-1-1-2-2
1
Джонсон
3
25
Шано
18
Калленс
13
Мартинс
5
Асеведо
10
Моралес
8
Родригес
11
Перейра
97
Хебер
22
О'Тул
4-1-3-3
37
Лоу
6
Мабика
97
МакВей
2
Йедлин
40
Грегоре
10
Мота
8
Посуэло
21
Тэйлор
9
Игуаин
7
Ласситер
12
Каллендер
11
Перейра
55
Паркс
55
Паркс
11
Перейра
8
Родригес
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
8
Родригес
10
Моралес
11
Андраде
11
Андраде
10
Моралес
7
Ласситер
19
Вассилев
19
Вассилев
7
Ласситер
37
Лоу
3
Гиббс
3
Гиббс
37
Лоу
21
Тэйлор
7
Дюк
7
Дюк
21
Тэйлор
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Интер Майами
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
22
Ник Марсман
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Интер Майами
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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