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Расписание матчей
Германия. Кубок
Эльверсберг - Бохум
Эльверсберг - Бохум: обзор матча 18 октября 2022
Эльверсберг
18.10.2022, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Бохум
85'
А. Лосилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эльверсберг - Бохум
Замена
E. Dacaj
️️️️
S. Sahin
90'
+1
Замена
И. Суэро
️️️️
J. Rochelt
90'
+1
Желтая карточка
Т. Якобсен
87'
Желтая карточка
S. Tekerci
85'
85'
ГОЛ! 0:1!
А. Лосилла
77'
Замена
С. Джанко
️️️️
Г. Хольтманн
Замена
S. Tekerci
️️️️
M. Feil
73'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
K. Koffi
73'
69'
Замена
П. Остерхаге
️️️️
Ф. Ферстер
69'
Замена
Ж. Осеи-Туту
️️️️
К. Антви-Адджей
64'
Замена
Д. Хайнц
️️️️
К. Гамбоа
Желтая карточка
M. Neubauer
54'
43'
Желтая карточка
К. Гамбоа
29'
Желтая карточка
К. Антви-Адджей
Замена
L. Finn Pinckert
️️️️
K. Conrad
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
5
Торе Якобсен
ЦП
8
Semih Sahin
ЦП
10
Jannik Rochelt
ЦП
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
13
Marcel Correia
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
Главный тренер
Винсент Вагнер
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
10
Филипп Ферстер
АП
7
Кевин Штегер
АП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Эльверсберг
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
9
Valdrin Mustafa
ЦФ
1
Frank Lehmann
ЦФ
28
Laurin von Piechowski
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
10
Исраэль Суэро
ЦФ
21
Eros Dacaj
ЦФ
10
Sinan Tekerci
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Бохум
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
30
Тарсис Бонга
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
3-5
20
5
Якобсен
8
10
4
30
7
33
13
4-1-3-2
1
Риман
2
Гамбоа
15
Машович
18
Ордец
3
Соарес
8
Лосилла
17
Хольтманн
7
Штегер
18
Антви-Адджей
33
Хофманн
10
Ферстер
4
19
19
4
10
10
Суэро
10
Суэро
10
8
21
21
8
7
10
10
7
30
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
30
2
Гамбоа
3
Хайнц
3
Хайнц
2
Гамбоа
17
Хольтманн
17
Джанко
17
Джанко
17
Хольтманн
10
Ферстер
6
Остерхаге
6
Остерхаге
10
Ферстер
18
Антви-Адджей
2
Осеи-Туту
2
Осеи-Туту
18
Антви-Адджей
Остались в запасе
Эльверсберг
Бохум
9
Valdrin Mustafa
ЦФ
1
Frank Lehmann
ЦФ
28
Laurin von Piechowski
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
Главный тренер
Винсент Вагнер
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
30
Тарсис Бонга
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
9
Valdrin Mustafa
ЦФ
1
Frank Lehmann
ЦФ
28
Laurin von Piechowski
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
30
Тарсис Бонга
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Винсент Вагнер
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Эльверсберг - Бохум
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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