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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Ротерхэм
Сток Сити - Ротерхэм: обзор матча 18 октября 2022
Сток Сити
18.10.2022, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 1
Завершен
Ротерхэм
6'
О. Рэтбоун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Ротерхэм
82'
Замена
С. Хай
️️️️
О. Рэтбоун
Замена
Д. Райт-Филлипс
️️️️
Д. Стерлинг
79'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Т. Фосу
79'
76'
Замена
К. Брэмолл
️️️️
Ш. Фергюсон
76'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Х. Одоффин
76'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Келли
Замена
Д. Браун
️️️️
Л. Делап
71'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Д. Гэйл
71'
Замена
Г. Кларк
️️️️
М. Фокс
67'
66'
Желтая карточка
У. Хардинг
62'
Замена
Р. Вуд
️️️️
Г. Холл
45'
Желтая карточка
Г. Холл
40'
Желтая карточка
Б. Уайлс
6'
ГОЛ! 0:1!
О. Рэтбоун
Пас отдал
Ш. Фергюсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
29
Джош Лорент
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Лайам Делап
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
18
Брук Нортон-Каффи
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
7
Скотт Хай
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
4-2-1-3
39
Барсик
16
Уилмот
3
Фокс
19
Ягиелка
21
Стерлинг
29
Лорент
8
Бэйкер
24
Фосу
23
Кэмбелл
34
Гэйл
19
Делап
3-1-4-2
1
Йоханссон
45
Хардинг
24
Холл
25
Хамфрис
2
Одоффин
4
Барласер
3
Фергюсон
26
Уайлс
18
Нортон-Каффи
9
Келли
20
Рэтбоун
3
Фокс
4
Кларк
4
Кларк
3
Фокс
24
Фосу
15
Томпсон
15
Томпсон
24
Фосу
34
Гэйл
25
Пауэлл
25
Пауэлл
34
Гэйл
21
Стерлинг
32
Райт-Филлипс
32
Райт-Филлипс
21
Стерлинг
19
Делап
18
Браун
18
Браун
19
Делап
3
Фергюсон
15
Брэмолл
15
Брэмолл
3
Фергюсон
24
Холл
6
Вуд
6
Вуд
24
Холл
20
Рэтбоун
7
Хай
7
Хай
20
Рэтбоун
9
Келли
39
Ивс
39
Ивс
9
Келли
2
Одоффин
14
Вашингтон
14
Вашингтон
2
Одоффин
Остались в запасе
Сток Сити
Ротерхэм
1
Джек Бонхэм
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
31
Джош Викерс
ВР
21
Ли Пелтье
ПЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
21
Ли Пелтье
ПЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Сток Сити - Ротерхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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