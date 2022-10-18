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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Райо Вальекано
Атлетико - Райо Вальекано: обзор матча 18 октября 2022
Атлетико
18.10.2022, вторник, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Райо Вальекано
20'
А. Мората
90+2'
Р. Фалькао (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Райо Вальекано
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Фалькао
Желтая карточка
Х. Хименес
90'
+1
Желтая карточка
С. Ньигес
88'
87'
Замена
Р. Нтека
️️️️
П. Сисс
87'
Замена
У. Лопес
️️️️
И. Палазон
Замена
С. Ньигес
️️️️
Р. Де Пауль
76'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Витсель
61'
Замена
М. Кунья
️️️️
А. Мората
61'
61'
Замена
С. Камельо
️️️️
О. Валентин
Желтая карточка
С. Савич
47'
46'
Замена
С. Комесанья
️️️️
Х. Анхель Посо
Замена
Я. Карраско
️️️️
Т. Лемар
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
А. Гризманн
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Атлетико
26
Серхио Местре
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
21
Пабло Муньос
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
4-3-1-2
13
Грбич
17
Рейнилду
15
Савич
20
Хименес
20
Молина
7
Де Пауль
28
Витсель
19
Кондогбиа
18
Лемар
21
Мората
7
Гризманн
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Катена
2
Мумин
11
Гарсия
6
Сисс
23
Валентин
7
Палазон
14
Посо
18
Гарсия
9
Фалькао
7
Де Пауль
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Де Пауль
18
Лемар
10
Карраско
10
Карраско
18
Лемар
28
Витсель
10
Корреа
10
Корреа
28
Витсель
21
Мората
10
Кунья
10
Кунья
21
Мората
14
Посо
14
Комесанья
14
Комесанья
14
Посо
7
Палазон
8
Лопес
8
Лопес
7
Палазон
6
Сисс
11
Нтека
11
Нтека
6
Сисс
23
Валентин
10
Камельо
10
Камельо
23
Валентин
Остались в запасе
Атлетико
Райо Вальекано
26
Серхио Местре
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
21
Пабло Муньос
ЦФ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
21
Пабло Муньос
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Райо Вальекано
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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