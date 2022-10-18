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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Серкль Брюгге
Серен - Серкль Брюгге: обзор матча 18 октября 2022
Серен
18.10.2022, вторник, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
25'
Б. Попович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Серкль Брюгге
Желтая карточка
С. Элисор
90'
+9
Желтая карточка
Вагнер
90'
+9
90'
+3
Замена
Р. Декостер
️️️️
Т. Сомерс
80'
Замена
Д. Велкоски
️️️️
О. Деман
80'
Замена
Э. Керер
️️️️
А. Уэда
79'
Желтая карточка
Т. Сомерс
Замена
С. Мвуэ
️️️️
М. Кашбах
71'
70'
Замена
А. Франсис
️️️️
Ш. Ванхутте
70'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Д. Хотич
64'
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
Замена
С. Элисор
️️️️
М. Муандилмаджи
60'
Замена
Вагнер
️️️️
С. Сиссоко
59'
Желтая карточка
М. Мбоу
48'
Замена
Л. Абанда
️️️️
М. Самбу
46'
Желтая карточка
М. Самбу
43'
25'
ГОЛ! 0:1!
Б. Попович
Пас отдал
Т. Сомерс
18'
Желтая карточка
О. Деман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
10
Стив Мвуэ
АП
70
Вагнер
ПВ
23
Лерой Абанда
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Абу Франсис
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
3-5-1-2
5
Мбоу
24
Тремуле
2
Силла
6
Сиссоко
6
Кашбах
17
Бернье
15
Лахссаини
70
Самбу
18
Поти
99
Муандилмаджи
1
Галье
2-2-5
99
Майецки
5
Попович
5
Равик
10
Хотич
22
Лопеш
2
Даланд
2
Деман
9
Данке
34
Ванхутте
24
Сомерс
6
Кашбах
10
Мвуэ
10
Мвуэ
6
Кашбах
6
Сиссоко
70
Вагнер
70
Вагнер
6
Сиссоко
70
Самбу
23
Абанда
23
Абанда
70
Самбу
99
Муандилмаджи
22
Элисор
22
Элисор
99
Муандилмаджи
2
Деман
35
Велкоски
35
Велкоски
2
Деман
34
Ванхутте
17
Франсис
17
Франсис
34
Ванхутте
10
Хотич
34
Гбоу
34
Гбоу
10
Хотич
18
Уэда
44
Керер
44
Керер
18
Уэда
24
Сомерс
8
Декостер
8
Декостер
24
Сомерс
Остались в запасе
Серен
Серкль Брюгге
23
Тимоти Мартин
ВР
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
Остались в запасе
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Серен - Серкль Брюгге
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
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