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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Миннесота Юнайтед
Даллас - Миннесота Юнайтед: обзор матча 18 октября 2022
Даллас
18.10.2022, вторник, 04:30
США. МЛС, 1/8 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Миннесота Юнайтед
64'
Ф. Киньон
53'
Э. Рейносо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Даллас - Миннесота Юнайтед
115'
Замена
O. Fisher
️️️️
K. Lawrence
106'
Замена
А. Бенитес
️️️️
Р. Лод
105'
+1
Желтая карточка
D. Taylor
Замена
F. Jara
️️️️
П. Арриола
104'
Замена
Нану
️️️️
Э. Твумаси
91'
88'
Замена
J. Rosales
️️️️
Ф. Фрагапане
Замена
Э. Серрильо
️️️️
Ф. Киньон
85'
75'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Л. Амарилья
73'
Желтая карточка
Ф. Фрагапане
Желтая карточка
П. Арриола
72'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Киньон
64'
53'
ГОЛ! 0:1!
Э. Рейносо
Замена
Б. Сервания
️️️️
П. Помыкал
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
19
Факундо Киньон
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
9
Луис Амарилья
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
91
Нкоси Тафари
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Алан Бенитес
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
12
Niko Hansen
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
3-2-2-3
26
Пас
2
15
Мартинес
3
Фарфан
8
Ллетгет
19
Помыкал
20
Веласко
17
Арриола
99
Твумаси
27
Феррейра
19
Киньон
2-2-1-5
97
Сент-Клер
15
Боксолл
92
17
Лод
20
Трапп
10
Рейносо
9
Амарилья
44
21
Хлонгване
7
Фрагапане
27
99
Твумаси
14
Нану
14
Нану
99
Твумаси
19
Киньон
6
Серрильо
6
Серрильо
19
Киньон
19
Помыкал
23
Сервания
23
Сервания
19
Помыкал
17
Арриола
29
29
17
Арриола
17
Лод
15
Бенитес
15
Бенитес
17
Лод
92
91
91
92
7
Фрагапане
30
30
7
Фрагапане
9
Амарилья
8
Гарсия
8
Гарсия
9
Амарилья
Остались в запасе
Даллас
Миннесота Юнайтед
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
21
Tyler Miller
ВР
16
Кервин Арриага
ОП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
12
Niko Hansen
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
16
Кервин Арриага
ОП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
12
Niko Hansen
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Даллас - Миннесота Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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