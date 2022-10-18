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Расписание матчей
Германия. Кубок
Штуттгарт Кикерс - Айнтрахт
Штуттгарт Кикерс - Айнтрахт: обзор матча 18 октября 2022
Штуттгарт Кикерс
18.10.2022, вторник, 19:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Штуттгарт Кикерс - Айнтрахт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штуттгарт Кикерс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Штуттгарт Кикерс
0 : 2
18.10.2022
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Штуттгарт Кикерс
2 : 0
30.07.2022
Гройтер Фюрт
Германия. Кубок, 1 раунд
Штуттгарт Кикерс
1 : 4
08.08.2015
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Штуттгарт Кикерс
1 : 4
16.08.2014
Боруссия Д
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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