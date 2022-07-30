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Расписание матчей
Германия. Кубок
Штуттгарт Кикерс - Гройтер Фюрт
Штуттгарт Кикерс - Гройтер Фюрт: обзор матча 30 июля 2022
Штуттгарт Кикерс
30.07.2022, суббота, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Гройтер Фюрт
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Штуттгарт Кикерс - Гройтер Фюрт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Штуттгарт Кикерс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Штуттгарт Кикерс
0 : 2
18.10.2022
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Штуттгарт Кикерс
2 : 0
30.07.2022
Гройтер Фюрт
Германия. Кубок, 1 раунд
Штуттгарт Кикерс
1 : 4
08.08.2015
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Штуттгарт Кикерс
1 : 4
16.08.2014
Боруссия Д
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
Новости команд
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Штуттгарт Кикерс
Гройтер Фюрт
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
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