Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Химки
Локомотив - Химки: обзор матча 18 октября 2022
Локомотив
18.10.2022, вторник, 18:00
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
Химки
54'
А. Миранчук (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Химки
86'
Желтая карточка
И. Чежия
75'
Желтая карточка
А. Руденко
73'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Никитин
Желтая карточка
П. Габриэл
72'
68'
Желтая карточка
Р. Мирзов
Замена
П. Габриэл
️️️️
Ф. Камано
63'
Желтая карточка
Д. Керк
62'
62'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
59'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Н. Главчич
59'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
И. Садыгов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Миранчук
54'
46'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
А. Гулиев
46'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Д. Малыхин
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Куликов
46'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
М. Ненахов
46'
Замена
Д. Керк
️️️️
И. Игнатьев
34'
Желтая карточка
М. Ненахов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
40
Франсуа Камано
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
35
Неманья Главчич
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
71
Данил Казанцев
ОП
8
Дмитрий Малыхин
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
19
Александр Руденко
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
9
Джирано Керк
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
4-3-1-2
1
Гилерме
71
Тикнизян
4
Едвай
27
Магкеев
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
25
Куликов
40
Камано
18
Игнатьев
18
Изидор
3-4-1-1-1
88
Гудиев
3
Чежия
4
Никитин
20
Волков
87
Боженов
71
Казанцев
8
Малыхин
35
Главчич
99
Гулиев
19
Руденко
7
Садыгов
24
Ненахов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
24
Ненахов
25
Куликов
21
Миранчук
21
Миранчук
25
Куликов
40
Камано
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
40
Камано
18
Игнатьев
9
Керк
9
Керк
18
Игнатьев
99
Гулиев
88
Глушаков
88
Глушаков
99
Гулиев
8
Малыхин
97
Магомедов
97
Магомедов
8
Малыхин
4
Никитин
17
Зуев
17
Зуев
4
Никитин
35
Главчич
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
35
Главчич
7
Садыгов
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Садыгов
Остались в запасе
Локомотив
Химки
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Статистика матча Локомотив - Химки
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Игорь Князев
Сергей Каруненко
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Денис Березнов
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Локомотив
Химки
Баринов не побоялся назвать Овчинникова Сережей, комментируя его назначение в «Локо»
18:32
Черчесов отреагировал на слухи о назначении в «Локомотив»
17:17
Только одна команда проиграла все матчи в группе Пути РПЛ Кубка России
16:11
1
Овчинникова описали двумя прилагательными
15:55
Дочь певца Маликова отреагировала на информацию об отношениях с Мостовым
14:37
2
Баринов не побоялся назвать Овчинникова Сережей, комментируя его назначение в «Локо»
18:32
Черчесов отреагировал на слухи о назначении в «Локомотив»
17:17
Только одна команда проиграла все матчи в группе Пути РПЛ Кубка России
16:11
1
Овчинникова описали двумя прилагательными
15:55
Дочь певца Маликова отреагировала на информацию об отношениях с Мостовым
14:37
2
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+