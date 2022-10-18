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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 18 октября 2022
Севилья
18.10.2022, вторник, 20:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
86'
Э. Ламела
6'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Валенсия
Красная карточка
К. Салас
90'
+11
90'
+7
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Желтая карточка
А. Гомес
90'
+6
Желтая карточка
И. Ракитич
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
М. Дьякаби
ГОЛ! 1:1!
Э. Ламела
Пас отдал
К. Салас
86'
85'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
79'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
Желтая карточка
К. Салас
79'
75'
Замена
Г. Паулиста
️️️️
И. Мориба
75'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Ю. Муса
72'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Д. Фулкье
Замена
И. Ракитич
️️️️
Иско
70'
Желтая карточка
Т. Делэни
64'
63'
Желтая карточка
Д. Фулкье
63'
Замена
М. Андре
️️️️
Э. Кавани
63'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
С. Лино
59'
Желтая карточка
С. Лино
Замена
К. Салас
️️️️
Т. Ньянзу
58'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Г. Монтиэль
46'
Замена
Т. Делэни
️️️️
М. Акунья
46'
Замена
Х. Навас
️️️️
Х. Анхель Кармона
31'
6'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Д. Фулкье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
22
Иско
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Валенсия
1
Яго Эррерин
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
3-2-2-1-2
37
Буну
29
Монтиэль
21
Акунья
23
Ньянзу
13
Теллес
22
Кармона
8
Торрес
8
Гудель
22
Иско
17
Мир
10
Гомес
3-3-1-2-1
25
Мамардашвили
20
Фулкье
5
Джемерт
4
Дьякаби
14
Корреа
22
Гильямон
14
Гайя
6
Мориба
80
Муса
16
Лино
10
Кавани
23
Ньянзу
4
Салас
4
Салас
23
Ньянзу
22
Кармона
16
Навас
16
Навас
22
Кармона
21
Акунья
27
Делэни
27
Делэни
21
Акунья
22
Иско
11
Ракитич
11
Ракитич
22
Иско
29
Монтиэль
9
Ламела
9
Ламела
29
Монтиэль
20
Фулкье
6
Гонсалес
6
Гонсалес
20
Фулкье
6
Мориба
3
Паулиста
3
Паулиста
6
Мориба
80
Муса
8
Алмейда
8
Алмейда
80
Муса
16
Лино
19
Клюйверт
19
Клюйверт
16
Лино
10
Кавани
10
Андре
10
Андре
10
Кавани
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Яго Эррерин
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Севилья - Валенсия
4
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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