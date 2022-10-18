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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетик
Хетафе - Атлетик: обзор матча 18 октября 2022
Хетафе
18.10.2022, вторник, 21:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 2
Завершен
Атлетик
27'
К. Аленья
76'
М. Эль-Хаддади
2'
И. Уильямс
62'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Атлетик
90'
+2
Желтая карточка
И. Мартинес
Желтая карточка
А. Алгобия
90'
+1
Замена
А. Алгобия
️️️️
К. Аленья
85'
Замена
Порту
️️️️
Б. Майорал
85'
80'
Желтая карточка
О. Саррага
ГОЛ! 2:2!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
К. Аленья
76'
74'
Замена
О. Саррага
️️️️
Н. Уильямс
74'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
А. Эррера
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Н. Максимович
73'
Замена
Ф. Ангилери
️️️️
Х. Иглесиас
72'
64'
Желтая карточка
А. Эррера
62'
ГОЛ! 1:2!
Р. Гарсия
Пас отдал
Н. Уильямс
56'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
56'
Замена
А. Беренгер
️️️️
И. Муньяин
55'
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
О. де Маркос
Желтая карточка
Х. Мата
45'
+1
Желтая карточка
К. Аленья
31'
ГОЛ! 1:1!
К. Аленья
Пас отдал
Э. Унал
27'
Желтая карточка
Д. Дуарте
25'
Желтая карточка
Д. Суарес
19'
18'
Желтая карточка
О. Сансет
Желтая карточка
Х. Иглесиас
14'
2'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Пас отдал
А. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
23
Митрович
22
Дуарте
22
Суарес
2
Иглесиас
88
Максимович
6
Милья
10
Аленья
19
Унал
20
Майорал
4-1-1-3-1
1
Симон
18
де Маркос
26
Мартинес
3
Вивиан
15
Леке
6
Весга
21
Эррера
10
Уильямс
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
2
Иглесиас
26
Ангилери
26
Ангилери
2
Иглесиас
10
Аленья
27
Алгобия
27
Алгобия
10
Аленья
20
Майорал
10
Порту
10
Порту
20
Майорал
88
Максимович
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
88
Максимович
18
де Маркос
17
Бершиче
17
Бершиче
18
де Маркос
10
Уильямс
6
Саррага
6
Саррага
10
Уильямс
21
Эррера
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
21
Эррера
10
Муньяин
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Муньяин
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
Остались в запасе
Хетафе
Атлетик
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Хетафе - Атлетик
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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