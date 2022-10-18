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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Сьон
Винтертур - Сьон: обзор матча 18 октября 2022
Винтертур
18.10.2022, вторник, 21:30
Швейцария. Суперлига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Сьон
25'
М. Ди Джусто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Сьон
90'
+2
Замена
D. Iapichino
️️️️
Н. Сайнтини
Замена
С. Сейлер
️️️️
М. Ди Джусто
88'
Замена
E. Abedini
️️️️
Р. Буэсс
88'
Замена
Т. Шаттин
️️️️
Н. Буркарт
76'
74'
Замена
Д. Сио
️️️️
И. Шуареф
Замена
Х. Криэциу
️️️️
Т. Корбас
66'
Замена
N. Manzambi
️️️️
Ф. Камбери
66'
59'
Замена
Итаитинга
️️️️
Л. Дзуффи
59'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Ф. Стоилькович
26'
Желтая карточка
Балтасар
ГОЛ! 1:0!
М. Ди Джусто
Пас отдал
А. Гантенбайн
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
17
Адриан Гантенбайн
ЦЗ
23
Granit Lekaj
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
9
Роман Буэсс
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
71
Хекуран Криэциу
ОП
35
Arlind Dakaj
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Сьон
12
Alexandros Safarikas
ВР
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
29
Жиль Ричард
ЦЗ
76
Итаитинга
ЛВ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
4-1-1-4
16
Фаюлу
17
Гантенбайн
5
Гелми
18
23
14
Корбас
16
9
Буэсс
22
Камбери
99
Буркарт
11
Ди Джусто
3-4-3
13
Линднер
14
Лаванчи
39
Сайнтини
2
Шмид
8
Гргич
31
Поа
7
Дзуффи
8
Балтасар
7
Шуареф
8
81
Стоилькович
14
Корбас
71
Криэциу
71
Криэциу
14
Корбас
9
Буэсс
77
77
9
Буэсс
11
Ди Джусто
8
Сейлер
8
Сейлер
11
Ди Джусто
22
Камбери
7
7
22
Камбери
99
Буркарт
33
Шаттин
33
Шаттин
99
Буркарт
39
Сайнтини
19
19
39
Сайнтини
7
Дзуффи
76
Итаитинга
76
Итаитинга
7
Дзуффи
81
Стоилькович
11
Карлен
11
Карлен
81
Стоилькович
7
Шуареф
13
Сио
13
Сио
7
Шуареф
Остались в запасе
Винтертур
Сьон
1
Йозеф Пукай
ВР
35
Arlind Dakaj
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
12
Alexandros Safarikas
ВР
18
Кевин Фикеншер
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
1
Йозеф Пукай
ВР
35
Arlind Dakaj
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Остались в запасе
12
Alexandros Safarikas
ВР
18
Кевин Фикеншер
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Винтертур - Сьон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
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Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
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