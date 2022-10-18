Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон: обзор матча 18 октября 2022
Кристал Пэлас
18.10.2022, вторник, 22:15
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
47'
Э. Эзе
70'
В. Заа
31'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
Желтая карточка
М. Гехи
90'
+1
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Э. Эзе
90'
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
81'
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Олисе
80'
75'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Д. Коста
ГОЛ! 2:1!
В. Заа
Пас отдал
О. Эдуард
70'
58'
Замена
Д. Ходж
️️️️
М. Нуньес
58'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Б. Траоре
58'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
А. Траоре
ГОЛ! 1:1!
Э. Эзе
Пас отдал
М. Олисе
47'
Желтая карточка
Ш. Дукур
45'
+4
Желтая карточка
Д. Уорд
39'
39'
Желтая карточка
Б. Траоре
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Траоре
Пас отдал
У. Буэно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Кристал Пэлас
1
Оуэн Гудман
ВР
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
71
Джо Ходж
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Гуаита
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
28
Дукур
27
Шлупп
10
Заа
10
Эзе
17
Олисе
29
Эдуард
4-1-2-1-2
1
Са
27
Семеду
3
Килман
22
Коллинс
3
Буэно
8
Невеш
27
Нуньес
12
Траоре
24
Траоре
11
Поденсе
19
Коста
10
Эзе
44
Ридевальд
44
Ридевальд
10
Эзе
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
17
Олисе
10
Айю
10
Айю
17
Олисе
12
Траоре
8
Моутинью
8
Моутинью
12
Траоре
27
Нуньес
71
Ходж
71
Ходж
27
Нуньес
24
Траоре
11
Гедеш
11
Гедеш
24
Траоре
19
Коста
7
Хванг
7
Хванг
19
Коста
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
1
Оуэн Гудман
ВР
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
20
Матия Шаркич
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
1
Оуэн Гудман
ВР
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+