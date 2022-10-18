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Расписание матчей
Германия. Кубок
Любек - Майнц
Любек - Майнц: обзор матча 18 октября 2022
Любек
18.10.2022, вторник, 19:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Майнц
Матч
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Статистика матча Любек - Майнц
1
2
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0
0
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1
2
Матчи команд
Любек
Германия. Кубок, 1 раунд
Любек
1 : 2
16.08.2025
Дармштадт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Любек
1 : 4
14.08.2023
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Любек
0 : 3
18.10.2022
Майнц
Германия. Кубок, 1/32 финала
Любек
1 : 0
30.07.2022
Ганза
Германия. Кубок, 1/32 финала
Любек
3 : 3
11.08.2019
Санкт-Паули
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
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