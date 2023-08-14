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Расписание матчей
Германия. Кубок
Любек - Хоффенхайм
Любек - Хоффенхайм: обзор матча 14 августа 2023
Любек
14.08.2023, понедельник, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
Хоффенхайм
34'
T. Gozusirin (П)
42'
А. Крамарич
60'
А. Крамарич (П)
69'
М. Бюлтер
76'
Ю. Юстван
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Любек - Хоффенхайм
86'
Желтая карточка
Ф. Бекер
80'
Замена
М. Байер
️️️️
М. Бюлтер
Замена
J. Schneider
️️️️
T. Gozusirin
80'
76'
ГОЛ! 1:4!
Ю. Юстван
Пас отдал
В. Вегхорст
76'
Замена
Ф. Бекер
️️️️
Ф. Гриллич
Замена
M. Thiel
️️️️
M. Farrona-Pulido
76'
69'
ГОЛ! 1:3!
М. Бюлтер
Пас отдал
И. Бебу
Замена
F. Egerer
️️️️
U. Taffertshofer
69'
Замена
M. Daube
️️️️
R. Velasco
69'
Замена
K. Hovi
️️️️
M. Facklam
69'
62'
Замена
Ю. Юстван
️️️️
Г. Премель
61'
Замена
И. Бебу
️️️️
К. Фогт
60'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Крамарич
46'
Замена
А. Салаи
️️️️
О. Кабак
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Крамарич
Пас отдал
М. Бюлтер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
T. Gozusirin
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Любек
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
22
Leon Sommer
ЦЗ
17
Tommy Grupe
ЦЗ
30
Jannik Löhden
ЦЗ
24
Morten Rüdiger
ЦЗ
11
Robin Velasco
ЦП
31
Mirko Boland
ЦП
11
Tarik Gozusirin
ЦП
29
Mats Facklam
ЦФ
10
Manuel Farrona-Pulido
ЦФ
22
Ulrich Taffertshofer
ЦФ
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
6
Ангело Штиллер
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Любек
19
Florian Kirschke
ВР
28
Gavin Didzilatis
ВР
37
Janek Sternberg
ЦЗ
5
Sören Reddemann
ЦЗ
23
Mattis Daube
ЦЗ
28
Florian Egerer
ЦП
13
Marvin Thiel
ЦП
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
9
Kimmo Hovi
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
4-3-3
25
22
30
24
17
11
31
11
22
10
29
4-2-1-1-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
7
Фогт
25
Брукс
5
Кабак
27
Гриллич
6
Штиллер
21
Премель
30
Бюлтер
9
Вегхорст
27
Крамарич
11
23
23
11
22
28
28
22
10
13
13
10
11
33
33
11
29
9
9
29
5
Кабак
41
Салаи
41
Салаи
5
Кабак
27
Гриллич
22
Бекер
22
Бекер
27
Гриллич
7
Фогт
9
Бебу
9
Бебу
7
Фогт
30
Бюлтер
14
Байер
14
Байер
30
Бюлтер
21
Премель
10
Юстван
10
Юстван
21
Премель
Остались в запасе
Любек
Хоффенхайм
19
Florian Kirschke
ВР
28
Gavin Didzilatis
ВР
37
Janek Sternberg
ЦЗ
5
Sören Reddemann
ЦЗ
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
19
Florian Kirschke
ВР
28
Gavin Didzilatis
ВР
37
Janek Sternberg
ЦЗ
5
Sören Reddemann
ЦЗ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Любек - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Любек
Германия. Кубок, 1 раунд
Любек
1 : 2
16.08.2025
Дармштадт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Любек
1 : 4
14.08.2023
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Любек
0 : 3
18.10.2022
Майнц
Германия. Кубок, 1/32 финала
Любек
1 : 0
30.07.2022
Ганза
Германия. Кубок, 1/32 финала
Любек
3 : 3
11.08.2019
Санкт-Паули
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
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