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Расписание матчей
Германия. Кубок
Любек - Ганза
Любек - Ганза: обзор матча 30 июля 2022
Любек
30.07.2022, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Ганза
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Любек - Ганза
Замена
N. Plume
️️️️
F. Drinkuth
85'
83'
Замена
P. Breier
️️️️
К. Прегер
81'
Желтая карточка
L. Frode
80'
Замена
К. Шумахер
️️️️
M. Schröter
79'
Замена
L. Frode
️️️️
R. Malone
79'
Замена
L. Hinterseer
️️️️
С. Ингелссон
Замена
M. Facklam
️️️️
M. Farrona-Pulido
76'
64'
Желтая карточка
К. Прегер
62'
Желтая карточка
M. Schröter
45'
+3
Желтая карточка
Д. Штраусс
Желтая карточка
M. Hauptmann
36'
21'
Желтая карточка
Д. Россбах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Любек
19
Florian Kirschke
ВР
24
Morten Rüdiger
ЦЗ
30
Jannik Löhden
ЦЗ
17
Tommy Grupe
ЦЗ
28
Florian Egerer
ЦП
31
Mirko Boland
ЦП
10
Manuel Farrona-Pulido
ЦФ
37
Felix Drinkuth
ЦФ
23
Marius Hauptmann
ЦФ
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
17
Morris Schröter
ЦЗ
16
Ryan Malone
ЦЗ
14
Dennis Dressel
ЦП
23
John Verhoek
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
6
Сванте Ингелссон
ЦФ
4
Дамиан Россбах
ЦФ
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Любек
23
Mattis Daube
ЦЗ
3
Niklas Kastenhofer
ЦЗ
13
Marvin Thiel
ЦП
29
Mats Facklam
ЦФ
24
N. Plume
ЦФ
20
Eric Gründemann
ЦФ
Ганза
17
Харис Дулевич
ЛП
10
Кевин Шумахер
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
9
Ridge Munsy
ЦФ
39
Pascal Breier
ЦФ
34
L. Frode
ЦФ
25
Маркус Колке
ЦФ
3-2-3
19
24
30
17
28
31
23
37
10
2-1-5
1
Кербер
17
16
14
23
24
Штраусс
4
Россбах
6
Ингелссон
10
Прегер
10
29
29
10
37
24
24
37
17
10
Шумахер
10
Шумахер
17
6
Ингелссон
16
16
6
Ингелссон
10
Прегер
39
39
10
Прегер
16
34
34
16
Остались в запасе
Любек
Ганза
23
Mattis Daube
ЦЗ
3
Niklas Kastenhofer
ЦЗ
13
Marvin Thiel
ЦП
20
Eric Gründemann
ЦФ
17
Харис Дулевич
ЛП
9
Ridge Munsy
ЦФ
25
Маркус Колке
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
23
Mattis Daube
ЦЗ
3
Niklas Kastenhofer
ЦЗ
13
Marvin Thiel
ЦП
20
Eric Gründemann
ЦФ
Остались в запасе
17
Харис Дулевич
ЛП
9
Ridge Munsy
ЦФ
25
Маркус Колке
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Любек - Ганза
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Любек
Германия. Кубок, 1 раунд
Любек
1 : 2
16.08.2025
Дармштадт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Любек
1 : 4
14.08.2023
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Любек
0 : 3
18.10.2022
Майнц
Германия. Кубок, 1/32 финала
Любек
1 : 0
30.07.2022
Ганза
Германия. Кубок, 1/32 финала
Любек
3 : 3
11.08.2019
Санкт-Паули
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
- : -
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Алемания
2 : 0
17.10.2026
Ганза
Информация о матче
Стадион:
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Ганза
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
На просмотр в «Терек» прибыл игрок «Аякса»
2016.01.20 06:28
1
На просмотр в «Терек» прибыл игрок «Аякса»
2016.01.20 06:28
1
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
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