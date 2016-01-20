На просмотр в «Терек» прибыл игрок «Аякса»

В расположение грозненского "Терека" прибыли полузащитник «Аякса» Лерин Дуарте. Кроме того, вместе с командой тренируется нападающий Дерек Корнелиус, являющийся представителем немецкого клуба «Любек», который выступает в четвертой по силе немецкой лиге.

25-летний Дуарте перешел в «Аякс» в 2013 году из «Хераклеса». Тогда за него заплатили 2,5 миллиона евро, но хавбек так и не сумел закрепиться в основном составе. Что касается 18-летнего Корнелиуса, то он является воспитанником «Аякса» и регулярно вызывается в юношескую сборную Канады.