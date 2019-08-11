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Расписание матчей
Германия. Кубок
Любек - Санкт-Паули
Любек - Санкт-Паули: обзор матча 11 августа 2019
Любек
11.08.2019, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Санкт-Паули
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Любек - Санкт-Паули
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Любек
Германия. Кубок, 1 раунд
Любек
1 : 2
16.08.2025
Дармштадт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Любек
1 : 4
14.08.2023
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Любек
0 : 3
18.10.2022
Майнц
Германия. Кубок, 1/32 финала
Любек
1 : 0
30.07.2022
Ганза
Германия. Кубок, 1/32 финала
Любек
3 : 3
11.08.2019
Санкт-Паули
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
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Любек
Санкт-Паули
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
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