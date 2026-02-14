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  • «Байер» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Байер» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

14 февраля, 16:20
Байер
14.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Санкт-Паули
13' Д. Куанса 14' П. Шик 52' Э. Тапсоба 78' Э. Поку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
30
Ибрагим Маза
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
15
Томоя Андо
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Аркадиуш Пырка
ПЗ
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К) ЦП
10
Данель Синани
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
19
Мартейн Карс
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Байер
1
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
10
Малик Тилльман
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
23
Луис Оппи
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
18
Таичи Хара
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
30
Romeo Aigbekaen
ЦФ
3-3-2-2
28
Бласвих
22
Гримальдо
12
Тапсоба
4
Куанса
25
Паласиос
24
Гарсия
8
Андрих
30
Маза
17
Васкес
14
Шик
17
Поку
3-2-4-1
22
Васили
15
Андо
6
Сэндс
25
Дзвигала
11
Пырка
2
Салиакас
36
Ирвин
10
Синани
20
Расмуссен
5
Метс
19
Карс
17
Васкес
13
Артур
13
Артур
17
Васкес
30
Маза
10
Тилльман
10
Тилльман
30
Маза
25
Паласиос
11
Терье
11
Терье
25
Паласиос
22
Гримальдо
7
Хофманн
7
Хофманн
22
Гримальдо
14
Шик
35
Кофане
35
Кофане
14
Шик
2
Салиакас
21
Рицка
21
Рицка
2
Салиакас
6
Сэндс
16
Фудзита
16
Фудзита
6
Сэндс
36
Ирвин
18
Хара
18
Хара
36
Ирвин
19
Карс
9
Сисей
9
Сисей
19
Карс
Остались в запасе
Байер
Санкт-Паули
1
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
30
Romeo Aigbekaen
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
30
Romeo Aigbekaen
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Александер Блессин
Байер
Точно не сыграют
Элисс Бен-Сегир
АП
Марк Флеккен
ВР
Нейтан Телла
ПВ
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Эрик Смит
ЦП
Андреас Унтонджи
ЦФ
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Конор Меткалф
ОП
Давид Немет
ЦЗ
Хауке Валь
ЦЗ
Под вопросом
Матиас Лаж
ПВ
Статистика матча Байер - Санкт-Паули
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
7
11
Офсайды
2
3
Количество передач
846
383
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.52
xGP (предотвращенные голы)
-2.22
-2.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Санкт-Паули», 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Санкт-Паули»

«Байер» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Байер
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