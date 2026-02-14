14.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
Германия. Бундеслига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-2-2
28
Бласвих
22
Гримальдо
12
Тапсоба
4
Куанса
25
Паласиос
24
Гарсия
8
Андрих
30
Маза
17
Васкес
14
Шик
17
Поку
3-2-4-1
22
Васили
15
Андо
6
Сэндс
25
Дзвигала
11
Пырка
2
Салиакас
36
Ирвин
10
Синани
20
Расмуссен
5
Метс
19
Карс
17
Васкес
13
Артур
13
Артур
17
Васкес
30
Маза
10
Тилльман
10
Тилльман
30
Маза
25
Паласиос
11
Терье
11
Терье
25
Паласиос
22
Гримальдо
7
Хофманн
7
Хофманн
22
Гримальдо
14
Шик
35
Кофане
35
Кофане
14
Шик
2
Салиакас
21
Рицка
21
Рицка
2
Салиакас
6
Сэндс
16
Фудзита
16
Фудзита
6
Сэндс
36
Ирвин
18
Хара
18
Хара
36
Ирвин
19
Карс
9
Сисей
9
Сисей
19
Карс
Остались в запасе
Байер
Санкт-Паули
1
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
30
Romeo Aigbekaen
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
30
Romeo Aigbekaen
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Александер Блессин
Байер
Точно не сыграют
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Байер - Санкт-Паули
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
7
11
Офсайды
2
3
Количество передач
846
383
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.52
xGP (предотвращенные голы)
-2.22
-2.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Санкт-Паули», 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Санкт-Паули»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»