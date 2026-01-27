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  • «Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2026

«Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2026

27 января, 21:20
Санкт-Паули
27.01.2026, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
90+3' М. Карс (П)
66' Я. Диоманде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
15
Томоя Андо
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Аркадиуш Пырка
ПЗ
8
Эрик Смит
(К) ЦП
10
Данель Синани
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
40
Ромуло
ЦФ
25
Ян Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
21
Ларс Рицка
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Абдули Сисей
ЦФ
19
Мартейн Карс
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
40
Конрад Хардер
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
3-2-4-1
22
Васили
15
Андо
6
Сэндс
6
Валь
2
Салиакас
11
Пырка
8
Смит
16
Фудзита
5
Метс
10
Синани
26
Джонс
4-2-2-2
25
Гулачи
17
Баку
4
Орбан
3
Битшиабу
22
Раум
21
Шлагер
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
7
Нуса
25
Диоманде
40
Ромуло
16
Фудзита
20
Расмуссен
20
Расмуссен
16
Фудзита
6
Сэндс
36
Ирвин
36
Ирвин
6
Сэндс
10
Синани
28
Лаж
28
Лаж
10
Синани
2
Салиакас
9
Сисей
9
Сисей
2
Салиакас
26
Джонс
19
Карс
19
Карс
26
Джонс
25
Диоманде
39
Хенрикс
39
Хенрикс
25
Диоманде
21
Баумгартнер
6
Банзузи
6
Банзузи
21
Баумгартнер
40
Ромуло
40
Хардер
40
Хардер
40
Ромуло
7
Нуса
27
Гомис
27
Гомис
7
Нуса
Остались в запасе
Санкт-Паули
РБ Лейпциг
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
21
Ларс Рицка
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
21
Ларс Рицка
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Оле Вернер
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Адам Дзвигала
ЦЗ
Андреас Унтонджи
ЦФ
Конор Меткалф
ОП
Давид Немет
ЦЗ
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Йохан Бакайоко
ПВ
Viggo Gebel
ЦП
Кастелло Люкеба
ЦЗ
Статистика матча Санкт-Паули - РБ Лейпциг
1
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
6
8
Офсайды
5
3
Количество передач
513
603
Сейвы
5
1
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.04
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «РБ Лейпцига», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»

«Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Санкт-Паули
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