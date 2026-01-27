27.01.2026, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Санкт-Паули
Санкт-Паули
3-2-4-1
22
Васили
15
Андо
6
Сэндс
6
Валь
2
Салиакас
11
Пырка
8
Смит
16
Фудзита
5
Метс
10
Синани
26
Джонс
4-2-2-2
25
Гулачи
17
Баку
4
Орбан
3
Битшиабу
22
Раум
21
Шлагер
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
7
Нуса
25
Диоманде
40
Ромуло
16
Фудзита
20
Расмуссен
20
Расмуссен
16
Фудзита
6
Сэндс
36
Ирвин
36
Ирвин
6
Сэндс
10
Синани
28
Лаж
28
Лаж
10
Синани
2
Салиакас
9
Сисей
9
Сисей
2
Салиакас
26
Джонс
19
Карс
19
Карс
26
Джонс
25
Диоманде
39
Хенрикс
39
Хенрикс
25
Диоманде
21
Баумгартнер
6
Банзузи
6
Банзузи
21
Баумгартнер
40
Ромуло
40
Хардер
40
Хардер
40
Ромуло
7
Нуса
27
Гомис
27
Гомис
7
Нуса
Остались в запасе
Санкт-Паули
РБ Лейпциг
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
21
Ларс Рицка
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
21
Ларс Рицка
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Оле Вернер
Санкт-Паули
Точно не сыграют
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Статистика матча Санкт-Паули - РБ Лейпциг
1
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
6
8
Офсайды
5
3
Количество передач
513
603
Сейвы
5
1
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.04
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «РБ Лейпцига», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»