07.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Санкт-Паули
Санкт-Паули
3-2-4-1
22
Васили
25
Дзвигала
15
Андо
6
Сэндс
11
Пырка
2
Салиакас
20
Расмуссен
36
Ирвин
5
Метс
10
Синани
19
Карс
3-3-2-2
1
Нюбель
16
Каразор
3
Хендрикс
29
Ельч
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
10
Фюрих
11
Эль-Ханнус
26
Ундав
9
Демирович
11
Пырка
21
Рицка
21
Рицка
11
Пырка
19
Карс
18
Хара
18
Хара
19
Карс
4
Вагноман
22
Ассиньон
22
Ассиньон
4
Вагноман
16
Каразор
14
Андрес
14
Андрес
16
Каразор
10
Фюрих
26
Буанани
26
Буанани
10
Фюрих
9
Демирович
32
Аревало
32
Аревало
9
Демирович
11
Эль-Ханнус
18
Левелинг
18
Левелинг
11
Эль-Ханнус
Остались в запасе
Санкт-Паули
Штутгарт
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
44
Nick Schmidt
ЦП
30
Romeo Aigbekaen
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
44
Nick Schmidt
ЦП
30
Romeo Aigbekaen
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Под вопросом
Штутгарт
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Санкт-Паули - Штутгарт
2
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
10
Офсайды
0
2
Количество передач
307
661
Сейвы
2
5
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.84
xGP (предотвращенные голы)
0.77
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Штутгарта», 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»