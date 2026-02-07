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  • «Санкт-Паули» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

«Санкт-Паули» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

7 февраля, 16:20
Санкт-Паули
07.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
35' М. Салиакас 55' Д. Синани (П)
90' Д. Левелинг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
15
Томоя Андо
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ПЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К) ЦП
5
Карол Метс
ЦП
19
Мартейн Карс
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
21
Ларс Рицка
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
44
Nick Schmidt
ЦП
18
Таичи Хара
ЦФ
30
Romeo Aigbekaen
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
32
Жереми Аревало
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
3-2-4-1
22
Васили
25
Дзвигала
15
Андо
6
Сэндс
11
Пырка
2
Салиакас
20
Расмуссен
36
Ирвин
5
Метс
10
Синани
19
Карс
3-3-2-2
1
Нюбель
16
Каразор
3
Хендрикс
29
Ельч
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
10
Фюрих
11
Эль-Ханнус
26
Ундав
9
Демирович
11
Пырка
21
Рицка
21
Рицка
11
Пырка
19
Карс
18
Хара
18
Хара
19
Карс
4
Вагноман
22
Ассиньон
22
Ассиньон
4
Вагноман
16
Каразор
14
Андрес
14
Андрес
16
Каразор
10
Фюрих
26
Буанани
26
Буанани
10
Фюрих
9
Демирович
32
Аревало
32
Аревало
9
Демирович
11
Эль-Ханнус
18
Левелинг
18
Левелинг
11
Эль-Ханнус
Остались в запасе
Санкт-Паули
Штутгарт
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
44
Nick Schmidt
ЦП
30
Romeo Aigbekaen
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
44
Nick Schmidt
ЦП
30
Romeo Aigbekaen
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Хауке Валь
ЦЗ
Андреас Унтонджи
ЦФ
Конор Меткалф
ОП
Давид Немет
ЦЗ
Под вопросом
Эрик Смит
ЦП
Штутгарт
Точно не сыграют
Николас Нартей
ЦП
Лазар Йованович
АП
Под вопросом
Тиагу Томаш
ЦФ
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
Статистика матча Санкт-Паули - Штутгарт
2
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
10
Офсайды
0
2
Количество передач
307
661
Сейвы
2
5
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.84
xGP (предотвращенные голы)
0.77
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Штутгарта», 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули»«Штутгарт»

«Санкт-Паули» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Штутгарт Санкт-Паули
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