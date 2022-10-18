Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Сандерленд
Блэкберн - Сандерленд: обзор матча 18 октября 2022
Блэкберн
18.10.2022, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 0
Завершен
Сандерленд
32'
Б. Бреретон
49'
С. Уортон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Сандерленд
82'
Замена
Э. Мишу
️️️️
К. Эванс
Замена
Д. Вейл
️️️️
С. Галлахер
78'
Замена
Т. Долан
️️️️
С. Шмодикс
78'
Желтая карточка
Х. Картер
75'
66'
Желтая карточка
Д. Беннетт
Желтая карточка
С. Шмодикс
65'
64'
Замена
А. Диалло
️️️️
Д. Нил
64'
Замена
А. Ба
️️️️
Э. Эмблтон
64'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
А. Притчард
ГОЛ! 2:0!
С. Уортон
Пас отдал
Р. Хеджс
49'
48'
Желтая карточка
Д. Киркин
Желтая карточка
Т. Мортон
40'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бреретон
32'
30'
Желтая карточка
А. Притчард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
Главный тренер
Ли Джонсон
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Джуисон Беннетт
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Камински
30
Гаррет
5
Хайам
16
Уортон
17
Картер
2
Бриттан
23
Мортон
22
Бреретон
11
Шмодикс
26
Хеджс
20
Галлахер
3-5-2
22
Паттерсон
34
Алезе
30
Эванс
23
Батт
19
Киркин
10
Притчард
16
Робертс
6
Нил
13
О'Найен
47
Кларк
44
Эмблтон
11
Шмодикс
24
Долан
24
Долан
11
Шмодикс
20
Галлахер
27
Вейл
27
Вейл
20
Галлахер
44
Эмблтон
31
Ба
31
Ба
44
Эмблтон
30
Эванс
20
Мишу
20
Мишу
30
Эванс
6
Нил
16
Диалло
16
Диалло
6
Нил
10
Притчард
19
Беннетт
19
Беннетт
10
Притчард
Остались в запасе
Блэкберн
Сандерленд
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Блэкберн - Сандерленд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
Новости команд
Все
Блэкберн
Сандерленд
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+