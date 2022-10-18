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Расписание матчей
Германия. Кубок
РБ Лейпциг - Гамбург
РБ Лейпциг - Гамбург: обзор матча 18 октября 2022
РБ Лейпциг
18.10.2022, вторник, 19:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Завершен
Гамбург
33'
Ю. Поульсен
36'
Ю. Поульсен
69'
М. Симакан
81'
Б. Хенрикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Гамбург
85'
Желтая карточка
Ф. Бильбия
Замена
С. Ба
️️️️
Э. Форсберг
83'
ГОЛ! 4:0!
Б. Хенрикс
Пас отдал
К. Шлагер
81'
74'
Замена
Ф. Бильбия
️️️️
Р. Кенигсдорффер
74'
Замена
У. Микельбренси
️️️️
М. Хейер
Желтая карточка
Д. Раум
71'
Замена
К. Шлагер
️️️️
М. Симакан
70'
ГОЛ! 3:0!
М. Симакан
Пас отдал
Э. Форсберг
69'
68'
Замена
К. Амаечи
️️️️
Б. Джатта
Замена
У. Новоа
️️️️
Д. Собослаи
61'
60'
Замена
С. Киттель
️️️️
Ж. Домпе
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
В. Орбан
46'
Желтая карточка
М. Симакан
45'
+4
40'
Желтая карточка
Й. Мефферт
Желтая карточка
Б. Хенрикс
39'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
А. Силва
36'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
М. Симакан
33'
15'
Желтая карточка
М. Мухайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
44
Марио Вушкович
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
10
Ансси Сухонен
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
15
Людовит Рейс
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
Гамбург
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ЦФ
13
Филип Бильбия
ЦФ
31
Матео Рааб
ЦФ
3-2-1-2-2
28
Бласвих
3
Симакан
4
Орбан
22
Диалло
22
Раум
39
Хенрикс
44
Кампль
10
Форсберг
8
Собослаи
15
Поульсен
19
Силва
4-3-3
1
Фернандес
5
Хейер
15
Дэвид
44
Вушкович
28
Мухайм
10
Сухонен
28
Мефферт
15
Рейс
91
Домпе
11
Кенигсдорффер
18
Джатта
8
Собослаи
12
Новоа
12
Новоа
8
Собослаи
10
Форсберг
25
Ба
25
Ба
10
Форсберг
4
Орбан
24
Гвардиол
24
Гвардиол
4
Орбан
3
Симакан
21
Шлагер
21
Шлагер
3
Симакан
5
Хейер
25
Микельбренси
25
Микельбренси
5
Хейер
91
Домпе
8
Киттель
8
Киттель
91
Домпе
18
Джатта
10
Амаечи
10
Амаечи
18
Джатта
11
Кенигсдорффер
13
Бильбия
13
Бильбия
11
Кенигсдорффер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Гамбург
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
31
Матео Рааб
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
Остались в запасе
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
31
Матео Рааб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Тим Вальтер
Статистика матча РБ Лейпциг - Гамбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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