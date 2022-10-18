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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вальдхоф Мангейм - Нюрнберг
Вальдхоф Мангейм - Нюрнберг: обзор матча 18 октября 2022
Вальдхоф Мангейм
18.10.2022, вторник, 19:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Нюрнберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Вальдхоф Мангейм - Нюрнберг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
- : -
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 10 тур
Вюрцбургер Кикерс
2 : 0
17.10.2026
Вальдхоф Мангейм
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
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Вальдхоф Мангейм
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