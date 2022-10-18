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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Сантос
Брагантино - Сантос: обзор матча 18 октября 2022
Брагантино
18.10.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
0 : 2
Завершен
Сантос
51'
Г. Камачо
68'
А. Габриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Сантос
Красная карточка
Л. Эвангелиста
90'
+9
Замена
Соррисо
️️️️
Л. Кандидо
79'
74'
Желтая карточка
В. Заносело
70'
Желтая карточка
А. Габриэль
68'
ГОЛ! 0:2!
А. Габриэль
Пас отдал
Мадсон
Замена
Рамон
️️️️
Хелиньо
66'
Замена
️️️️
Рамирес
66'
62'
Замена
В. Заносело
️️️️
Л. Брага
51'
ГОЛ! 0:1!
Г. Камачо
Пас отдал
Л. Брага
48'
Желтая карточка
Р. Фернандес
Замена
К. Ломонако
️️️️
Л. Реалпе
46'
45'
+3
Замена
Мадсон
️️️️
Натан
45'
Замена
Л. Барбоза
️️️️
М. Леонардо
Желтая карточка
Л. Реалпе
36'
32'
Желтая карточка
Э. Бауэрман
Желтая карточка
W. Popó
23'
Желтая карточка
Адерлан
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
37
Артур
ПВ
1
Клейтон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
31
Raul
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
46
Leonardo Santos
ЦЗ
57
Caetano
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
48
Натан Камарго
ЦП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Сантос
23
Лукас Пирес
ЛЗ
22
Мадсон
ПЗ
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
6
Сандри
ЦП
40
Бруно Оливейра
АП
7
Джохан Хулио
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
31
Алекс
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
3-2-2-4
36
Кандидо
4
Натан
13
Адерлан
30
Эвангелиста
7
Рамирес
11
Хелиньо
37
Артур
1
Клейтон
9
31
3
Реалпе
4-1-2-2-1
34
Пауло
23
Натан
15
Фелипе
4
Бауэрман
6
Джонатан
5
Фернандес
29
Камачо
37
20
Габриэль
22
Брага
38
Леонардо
11
Хелиньо
13
Рамон
13
Рамон
11
Хелиньо
3
Реалпе
15
Ломонако
15
Ломонако
3
Реалпе
36
Кандидо
7
Соррисо
7
Соррисо
36
Кандидо
23
Натан
22
Мадсон
22
Мадсон
23
Натан
22
Брага
25
Заносело
25
Заносело
22
Брага
38
Леонардо
21
Барбоза
21
Барбоза
38
Леонардо
Остались в запасе
Брагантино
Сантос
46
Leonardo Santos
ЦЗ
57
Caetano
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
48
Натан Камарго
ЦП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
23
Лукас Пирес
ЛЗ
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
6
Сандри
ЦП
40
Бруно Оливейра
АП
7
Джохан Хулио
АП
31
Алекс
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
46
Leonardo Santos
ЦЗ
57
Caetano
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
48
Натан Камарго
ЦП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
23
Лукас Пирес
ЛЗ
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
6
Сандри
ЦП
40
Бруно Оливейра
АП
7
Джохан Хулио
АП
31
Алекс
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Брагантино - Сантос
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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