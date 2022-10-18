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Расписание матчей
Германия. Кубок
Дармштадт - Боруссия М
Дармштадт - Боруссия М: обзор матча 18 октября 2022
Дармштадт
18.10.2022, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Боруссия М
23'
Ф. Тиц
79'
A. Seydel
48'
Л. Нец
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Дармштадт - Боруссия М
Замена
К. Ридель
️️️️
М. Мелем
90'
+2
84'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Д. Скалли
Замена
Я. Бен Балла
️️️️
A. Seydel
83'
83'
Замена
И. Санчес
️️️️
Н. Н'Гуму
83'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
Л. Нец
Замена
Ф. Ронстадт
️️️️
Э. Карич
82'
ГОЛ! 2:1!
A. Seydel
Пас отдал
М. Мелем
79'
Желтая карточка
Э. Карич
78'
Замена
A. Seydel
️️️️
Т. Кемпе
74'
Желтая карточка
М. Мелем
63'
Желтая карточка
Ф. Холланд
57'
48'
ГОЛ! 1:1!
Л. Нец
Пас отдал
А. Плеа
46'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Й. Хофманн
43'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Желтая карточка
Т. Кемпе
41'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тиц
Пас отдал
М. Мелем
23'
13'
Замена
Т. Зиппель
️️️️
Я. Зоммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
9
Филлип Тиц
ЦФ
1
Марсель Шухен
ЦФ
6
Патрик Пфайффер
ЦФ
24
Янник Мюллер
ЦФ
11
Тобиас Кемпе
ЦФ
32
Фабиан Холланд
ЦФ
6
Марвин Мелем
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Дармштадт
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
20
André Leipold
ЦП
41
Philipp Sonn
ЦП
30
Александер Брунст
ЦФ
34
Франк Ронстадт
ЦФ
21
Яссин Бен Балла
ЦФ
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
19
Aaron Seydel
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
14
Конор Носс
АП
13
Ларс Штиндль
АП
21
Ивандро Санчес
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
3-5
4
Ишервуд
26
Бадер
18
Карич
11
Кемпе
37
Ману
6
Мелем
32
Холланд
24
Мюллер
4-1-1-2-2
1
Зоммер
29
Скалли
5
Фридрих
30
Эльведи
25
Нец
5
Вайгль
17
Коне
7
Хофманн
11
Н'Гуму
14
Плеа
9
Тюрам
6
Мелем
5
Ридель
5
Ридель
6
Мелем
18
Карич
34
Ронстадт
34
Ронстадт
18
Карич
21
Бен Балла
21
Бен Балла
11
Кемпе
19
19
11
Кемпе
7
Хофманн
13
Штиндль
13
Штиндль
7
Хофманн
1
Зоммер
21
Зиппель
21
Зиппель
1
Зоммер
25
Нец
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
25
Нец
11
Н'Гуму
21
Санчес
21
Санчес
11
Н'Гуму
29
Скалли
7
Херрманн
7
Херрманн
29
Скалли
Остались в запасе
Дармштадт
Боруссия М
20
André Leipold
ЦП
41
Philipp Sonn
ЦП
30
Александер Брунст
ЦФ
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
14
Конор Носс
АП
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
20
André Leipold
ЦП
41
Philipp Sonn
ЦП
30
Александер Брунст
ЦФ
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
Главный тренер
Торстен Фрингс
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Дармштадт - Боруссия М
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
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