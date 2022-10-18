Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Торино - Циттаделла
Торино - Циттаделла: обзор матча 18 октября 2022
Торино
18.10.2022, вторник, 22:00
Италия. Кубок, 2 раунд
4 : 0
Завершен
Циттаделла
21'
Н. Радоньич
55'
П. Пеллегри
76'
П. Схюрс
80'
Д. Зима
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Торино - Циттаделла
Замена
М. Гарбетт
️️️️
Н. Влашич
81'
ГОЛ! 4:0!
Д. Зима
Пас отдал
М. Адопо
80'
ГОЛ! 3:0!
П. Схюрс
Пас отдал
М. Войвода
76'
76'
Замена
А. Маттиоли
️️️️
Т. Кассандро
Замена
Д. Сек
️️️️
П. Пеллегри
73'
Замена
В. Лазаро
️️️️
У. Синго
73'
Замена
М. Адопо
️️️️
С. Риччи
73'
62'
Замена
В. Мастрантонио
️️️️
Н. Паван
Замена
Я. Карамо
️️️️
Н. Радоньич
62'
ГОЛ! 2:0!
П. Пеллегри
55'
39'
Желтая карточка
А. Данци
ГОЛ! 1:0!
Н. Радоньич
Пас отдал
Н. Влашич
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
45
Никола Влашич
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
15
Доменико Фраре
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
26
Никола Паван
ОП
27
Андреа Данци
ЦП
23
Симоне Бранка
ЦП
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
9
Мамаду Тункара
ЦФ
99
Андреа Маграсси
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Демба Сек
ПВ
Циттаделла
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
19
Винченцо Чириелло
ЦЗ
18
Алессандро Маттиоли
ПЗ
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
16
Алессио Вита
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
4
Зима
4
Схюрс
4
Буонджорно
23
Войвода
90
Синго
21
Риччи
23
Лукич
28
Радоньич
45
Влашич
9
Пеллегри
3-1-3-3
78
Маниеро
84
Кассандро
4
Дель Фабро
15
Фраре
26
Паван
27
Данци
23
Бранка
3
Феличоли
99
Маграсси
9
Тункара
7
Эмбало
28
Радоньич
14
Карамо
14
Карамо
28
Радоньич
90
Синго
19
Лазаро
19
Лазаро
90
Синго
21
Риччи
8
Адопо
8
Адопо
21
Риччи
45
Влашич
28
Гарбетт
28
Гарбетт
45
Влашич
9
Пеллегри
19
Сек
19
Сек
9
Пеллегри
84
Кассандро
18
Маттиоли
18
Маттиоли
84
Кассандро
26
Паван
5
Мастрантонио
5
Мастрантонио
26
Паван
Остались в запасе
Торино
Циттаделла
2
Брайан Байейе
ПЗ
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Иван Юрич
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
19
Винченцо Чириелло
ЦЗ
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
16
Алессио Вита
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
2
Брайан Байейе
ПЗ
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Остались в запасе
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
19
Винченцо Чириелло
ЦЗ
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
16
Алессио Вита
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Торино - Циттаделла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
Циттаделла
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
2022.10.19 00:07
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
2017.12.15 07:08
1
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
2017.12.15 00:50
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
2015.08.03 07:11
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+