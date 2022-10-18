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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Славия-Мозырь
Минск - Славия-Мозырь: обзор матча 18 октября 2022
Минск
18.10.2022, вторник, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
5 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
29'
В. Хващинский
38'
В. Хващинский
43'
В. Хващинский
53'
В. Хващинский
87'
А. Джигеро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Славия-Мозырь
ГОЛ с пенальти! 5:0!
А. Джигеро
87'
Замена
А. Джигеро
️️️️
А. Шрамченко
82'
Замена
К. Черноок
️️️️
Р. Печура
71'
69'
Замена
В. Жук
️️️️
А. Альшаник
Замена
Д. Душевский
️️️️
А. Матич
68'
61'
Замена
В. Полоз
️️️️
Е. Барсуков
57'
Желтая карточка
Г. Бугулов
54'
Замена
Г. Бугулов
️️️️
Д. Игнатенко
ГОЛ! 4:0!
В. Хващинский
Пас отдал
А. Матич
53'
ГОЛ! 3:0!
В. Хващинский
Пас отдал
А. Матич
43'
ГОЛ! 2:0!
В. Хващинский
Пас отдал
Р. Печура
38'
ГОЛ! 1:0!
В. Хващинский
Пас отдал
А. Шрамченко
29'
23'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
Желтая карточка
А. Матич
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
2
Денис Яскович
ОП
6
Алекса Матич
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
81
Родион Печура
АП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Славия-Мозырь
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
19
Илья Руцкий
ЦФ
16
Данила Сокол
ЦФ
10
Глеб Жердев
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Минск
4
Владислав Грекович
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
5
Даниил Душевский
ОП
49
Сааги Дзеньягха
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
7
Николай Иванов
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
29
Семен Пенчук
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЦП
13
Владислав Полоз
ЦФ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Пришивалко
5
Жевнеров
78
Якушевич
9
Пушняков
44
Гурбан
2
Яскович
6
Матич
7
Левковец
8
Шрамченко
81
Печура
10
Хващинский
3-2-1-5
10
Альшаник
3
Игнатенко
44
Тимонюк
6
Дрош
11
Ловец
8
Барсуков
19
Руцкий
9
Кобет
96
Потороча
10
Жердев
16
Сокол
6
Матич
5
Душевский
5
Душевский
6
Матич
81
Печура
17
Черноок
17
Черноок
81
Печура
8
Шрамченко
49
Джигеро
49
Джигеро
8
Шрамченко
3
Игнатенко
28
Бугулов
28
Бугулов
3
Игнатенко
10
Альшаник
18
Жук
18
Жук
10
Альшаник
8
Барсуков
13
Полоз
13
Полоз
8
Барсуков
Остались в запасе
Минск
Славия-Мозырь
4
Владислав Грекович
ЦЗ
49
Сааги Дзеньягха
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
7
Николай Иванов
ЦП
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
84
Nikolai Romanyuk
ВР
11
Данила Слесарчук
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Остались в запасе
4
Владислав Грекович
ЦЗ
49
Сааги Дзеньягха
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
7
Николай Иванов
ЦП
29
Семен Пенчук
ЦФ
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
11
Данила Слесарчук
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Михаил Мартинович
Статистика матча Минск - Славия-Мозырь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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