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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хоффенхайм - Шальке-04
Хоффенхайм - Шальке-04: обзор матча 18 октября 2022
Хоффенхайм
18.10.2022, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
5 : 1
Завершен
Шальке-04
5'
М. Даббур
16'
Анхелиньо
43'
М. Даббур
51'
О. Кабак
63'
П. Кадержабек
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Шальке-04
86'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Д. Ларссон
Замена
Т. Бишоф
️️️️
К. Баумгартнер
81'
78'
Желтая карточка
Ф. Флик
73'
Желтая карточка
Д. Ларссон
Замена
А. Штиллер
️️️️
Д. Гайгер
66'
Замена
К. Акпогума
️️️️
О. Кабак
66'
ГОЛ! 5:0!
П. Кадержабек
63'
60'
Замена
️️️️
Д. Латца
60'
Замена
️️️️
Ф. Мойе
60'
Замена
С. Полтер
️️️️
С. Теродде
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
М. Даббур
54'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
Р. Сков
54'
ГОЛ! 4:0!
О. Кабак
Пас отдал
Р. Сков
51'
ГОЛ! 3:0!
М. Даббур
Пас отдал
Д. Гайгер
43'
41'
Желтая карточка
Х. Матрисиани
40'
Замена
М. Айдын
️️️️
Т. Мор
ГОЛ! 2:0!
Анхелиньо
Пас отдал
Р. Сков
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Даббур
Пас отдал
О. Кабак
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
21
Гриша Премель
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
6
Флориан Флик
ОП
46
Данни Латца
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Хоффенхайм
15
Науэ Нолл
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-2-2-2
1
Бауманн
17
Анхелиньо
7
Фогт
34
Н'Соки
5
Кабак
21
Премель
18
Гайгер
14
Баумгартнер
24
Сков
9
Даббур
10
Рюттер
3-2-1-2-2
1
Шволов
41
Матрисиани
4
Йошида
2
Оувеян
33
Крал
6
Флик
46
Латца
91
Мойе
7
Мор
17
Ларссон
9
Теродде
5
Кабак
25
Акпогума
25
Акпогума
5
Кабак
24
Сков
3
Кадержабек
3
Кадержабек
24
Сков
18
Гайгер
6
Штиллер
6
Штиллер
18
Гайгер
14
Баумгартнер
17
Бишоф
17
Бишоф
14
Баумгартнер
9
Даббур
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
9
Даббур
7
Мор
8
Айдын
8
Айдын
7
Мор
17
Ларссон
30
Бюлтер
30
Бюлтер
17
Ларссон
9
Теродде
91
Полтер
91
Полтер
9
Теродде
Остались в запасе
Хоффенхайм
Шальке-04
15
Науэ Нолл
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
1
Ральф Ферманн
ВР
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
15
Науэ Нолл
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
Остались в запасе
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
1
Ральф Ферманн
ВР
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Хоффенхайм - Шальке-04
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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