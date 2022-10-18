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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Бристоль Сити
Вест Бромвич - Бристоль Сити: обзор матча 18 октября 2022
Вест Бромвич
18.10.2022, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 2
Завершен
Бристоль Сити
33'
Д. Уилльямс
45'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Бристоль Сити
Желтая карточка
Д. О'Ши
90'
+2
88'
Замена
Т. Калас
️️️️
М. Сайкс
87'
Замена
Т. Конвей
️️️️
Н. Уэллс
82'
Замена
Э. Кинг
️️️️
М. Джеймс
77'
Замена
К. Мартин
️️️️
А. Семеньо
77'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Уилльямс
Замена
Д. Свифт
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
76'
71'
Желтая карточка
М. Сайкс
Замена
Т. Рогич
️️️️
М. Филлипс
59'
Замена
R. Cleary
️️️️
Г. Диангана
59'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Д. Ливермор
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Н. Уэллс
Желтая карточка
М. Келли
34'
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уилльямс
Желтая карточка
Д. Ливермор
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
19
Reyes Cleary
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Том Рогич
АП
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
3-3-3-1
1
Палмер
19
Гарднер-Хикман
33
Питерс
26
О'Ши
22
Таунсенд
8
Ливермор
16
Келли
17
Уоллес
19
Диангана
25
Филлипс
23
Томас-Асанте
4-3-1-2
1
О'Лири
5
Клозе
5
Аткинсон
26
Винер
12
Дасилва
17
Сайкс
37
Джеймс
8
Уилльямс
8
Скотт
21
Уэллс
42
Семеньо
19
Диангана
19
19
19
Диангана
19
Гарднер-Хикман
8
Свифт
8
Свифт
19
Гарднер-Хикман
8
Ливермор
8
Моламби
8
Моламби
8
Ливермор
25
Филлипс
7
Рогич
7
Рогич
25
Филлипс
17
Сайкс
26
Калас
26
Калас
17
Сайкс
37
Джеймс
10
Кинг
10
Кинг
37
Джеймс
42
Семеньо
18
Мартин
18
Мартин
42
Семеньо
21
Уэллс
9
Конвей
9
Конвей
21
Уэллс
8
Уилльямс
18
Вайманн
18
Вайманн
8
Уилльямс
Остались в запасе
Вест Бромвич
Бристоль Сити
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
25
Дэниэл Бентли
ВР
19
Джордж Таннер
ПЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
19
Джордж Таннер
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Вест Бромвич - Бристоль Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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