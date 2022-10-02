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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Панатинаикос
ПАОК - Панатинаикос: обзор матча 02 октября 2022
ПАОК
02.10.2022, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Панатинаикос
18'
Н. Оливейра
51'
А. Канталапьерда
73'
А. Канталапьерда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Панатинаикос
90'
+7
Замена
З. Шарлия
️️️️
А. Канталапьерда
90'
Замена
К. Ганя
️️️️
Бернард
86'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
Замена
М. Цаусис
️️️️
Виейринья
77'
Желтая карточка
Я. Куртич
76'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Т. Дантас
76'
Желтая карточка
Д. Котарски
73'
73'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Канталапьерда
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Н. Оливейра
57'
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Канталапьерда
Пас отдал
Р. Перес
44'
Желтая карточка
Х. Магнуссон
Желтая карточка
Н. Оливейра
43'
ГОЛ! 1:0!
Н. Оливейра
Пас отдал
Д. Аугусто
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
6
Энис Цокай
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
4-4-1-1
24
Котарски
2
Лирацис
37
Насберг
20
Виейринья
15
Ингасон
14
Живкович
27
Куртич
8
Аугусто
26
Дантас
7
Нарей
7
Оливейра
3-3-2-2
91
Бриноли
28
Санчес
4
Шенкевельд
32
Магнуссон
21
Перес
6
Курбелис
22
Гнезда Черин
10
Канталапьерда
11
Бернард
27
Хуанкар
99
Шпорар
20
Виейринья
14
Цаусис
14
Цаусис
20
Виейринья
26
Дантас
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
26
Дантас
7
Оливейра
21
Бисесвар
21
Бисесвар
7
Оливейра
10
Канталапьерда
31
Шарлия
31
Шарлия
10
Канталапьерда
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
11
Бернард
11
Ганя
11
Ганя
11
Бернард
Остались в запасе
ПАОК
Панатинаикос
12
Живко Живкович
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
6
Энис Цокай
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
6
Энис Цокай
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча ПАОК - Панатинаикос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
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