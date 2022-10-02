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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Астон Вилла
Лидс - Астон Вилла: обзор матча 02 октября 2022
Лидс
02.10.2022, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Астон Вилла
Желтая карточка
Р. Кох
83'
83'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Д. Рэмзи
Замена
К. Саммервил
️️️️
Д. Харрисон
79'
Замена
М. Клих
️️️️
Б. Ааронсон
79'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Родриго
68'
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
Р. Кристенсен
68'
64'
Желтая карточка
Л. Бэйли
64'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Л. Бэйли
Замена
Х. Фирпо
️️️️
М. Рока
58'
Вторая желтая
Л. Синистерра
49'
45'
+4
Замена
Я. Беднарек
️️️️
Л. Аугустинссон
Желтая карточка
Родриго
39'
Желтая карточка
М. Рока
35'
Желтая карточка
Л. Синистерра
26'
6'
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Марк Рока
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
4-2-3-1
30
Мелье
4
Кох
6
Купер
4
Стрейк
5
Кристенсен
12
Адамс
21
Рока
17
Синистерра
11
Ааронсон
11
Харрисон
19
Родриго
4-1-1-2-2
1
Мартинес
15
Янг
15
Конса
5
Мингс
6
Аугустинссон
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Коутиньо
17
Бэйли
11
Уоткинс
21
Рока
23
Фирпо
23
Фирпо
21
Рока
5
Кристенсен
12
Эйлинг
12
Эйлинг
5
Кристенсен
11
Ааронсон
43
Клих
43
Клих
11
Ааронсон
11
Харрисон
38
Саммервил
38
Саммервил
11
Харрисон
19
Родриго
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
19
Родриго
6
Аугустинссон
5
Беднарек
5
Беднарек
6
Аугустинссон
41
Рэмзи
28
Ингс
28
Ингс
41
Рэмзи
17
Бэйли
10
Буэндия
10
Буэндия
17
Бэйли
Остались в запасе
Лидс
Астон Вилла
20
Сэм Гринвуд
АП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Марш
1
Робин Ольсен
ВР
6
Марвелус Накамба
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
6
Марвелус Накамба
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Лидс - Астон Вилла
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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