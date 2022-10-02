Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Ди Си Юнайтед
Монреаль - Ди Си Юнайтед: обзор матча 02 октября 2022
Монреаль
02.10.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 46 тур
1 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
41'
Д. Пинес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Ди Си Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
К. Бентеке
Замена
R. Zouhir
️️️️
И. Коне
83'
81'
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
М. Берри
81'
Замена
️️️️
S. Djeffal
Пенальти не реализован!
Х. Торрес
80'
79'
Красная карточка
Д. Пинес
69'
Замена
K. Smith
️️️️
M. Rodríguez
Замена
А. Джонстон
️️️️
Z. Brault Guillard
69'
Замена
С. Пьетт
️️️️
М. Шоньер
69'
68'
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
В. Пальссон
Замена
К. Камара
️️️️
M. Toye
62'
Замена
J. Kwizera
️️️️
Л. Лаппалайнен
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Пинес
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
13
Mason Toye
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Ди Си Юнайтед
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
18
David Ochoa
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
85
Кей Камара
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Ди Си Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
2-5-1-3
95
Корбо
2
Ватерман
2
Ваньяма
26
Лаппалайнен
66
Шоньер
99
Торрес
8
Коне
2
4
Камачо
41
Пантемис
13
1-4-5
15
Бирнбаум
26
Пальссон
25
65
22
35
20
Бентеке
27
Берри
8
2
Пинес
8
Коне
44
44
8
Коне
66
Шоньер
6
Пьетт
6
Пьетт
66
Шоньер
13
85
Камара
85
Камара
13
2
2
Джонстон
2
Джонстон
2
26
Лаппалайнен
17
17
26
Лаппалайнен
26
Пальссон
3
3
26
Пальссон
27
Берри
21
21
27
Берри
65
17
17
65
Остались в запасе
Монреаль
Ди Си Юнайтед
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
11
Равель Моррисон
АП
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Монреаль - Ди Си Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сапуто
Новости команд
Все
Монреаль
Ди Си Юнайтед
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+