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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Пардубице
Теплице - Пардубице: обзор матча 02 октября 2022
Теплице
02.10.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
5 : 1
Завершен
Пардубице
21'
T. Vondrasek
41'
Ф. Жак
59'
T. Kucera
73'
Ф. Жак
82'
Ф. Жак
90+3'
М. Хлаваты
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Пардубице
90'
+3
ГОЛ! 5:1!
М. Хлаваты
Замена
L. Kodad
️️️️
Я. Шейбал
85'
ГОЛ! 5:0!
Ф. Жак
82'
Замена
Л. Маречек
️️️️
T. Kucera
81'
Замена
Я. Кристан
️️️️
Д. Трубац
81'
80'
Замена
P. Kurka
️️️️
М. Хелешич
ГОЛ! 4:0!
Ф. Жак
Пас отдал
Д. Трубац
73'
69'
Замена
M. Červenka
️️️️
V. Sychra
ГОЛ! 3:0!
T. Kucera
59'
Желтая карточка
Ф. Жак
58'
46'
Желтая карточка
P. Cerny
46'
Замена
P. Cerny
️️️️
E. Tischler
46'
Замена
К. Вацек
️️️️
Д. Костка
ГОЛ! 2:0!
Ф. Жак
Пас отдал
Я. Шейбал
41'
35'
Желтая карточка
E. Tischler
ГОЛ! 1:0!
T. Vondrasek
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
17
T. Vondrasek
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
0
T. Kucera
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
12
Абдалла Гнинг
ЦП
7
Филип Жак
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
6
Marek Icha
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
2
Робин Гранац
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Теплице
21
Jakub Emmer
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
8
Якуб Кристан
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Пардубице
39
Доминик Яношек
ЦП
28
Adam Lupac
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
87
Nicolas Šmíd
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
30
Marek Červenka
ЦФ
4-5-1
72
17
11
Хибс
0
22
2
Шейбал
27
Трубац
12
Гнинг
7
Жак
0
19
Юкл
3-1-5
35
Маркович
27
Влчек
4
Члумецки
20
Хелешич
6
31
Костка
2
Гранац
23
19
Хлаваты
28
0
23
Маречек
23
Маречек
0
27
Трубац
8
Кристан
8
Кристан
27
Трубац
2
Шейбал
3
3
2
Шейбал
31
Костка
7
Вацек
7
Вацек
31
Костка
20
Хелешич
26
26
20
Хелешич
14
9
9
14
28
30
30
28
Остались в запасе
Теплице
Пардубице
21
Jakub Emmer
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
39
Доминик Яношек
ЦП
28
Adam Lupac
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
87
Nicolas Šmíd
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
21
Jakub Emmer
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Остались в запасе
39
Доминик Яношек
ЦП
28
Adam Lupac
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
87
Nicolas Šmíd
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Теплице - Пардубице
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
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2020.02.11 10:35
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2019.06.28 16:56
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
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