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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Винтертур
Сьон - Винтертур: обзор матча 02 октября 2022
Сьон
02.10.2022, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Винтертур
45+4'
М. Балотелли (П)
45'
Р. Буэсс (П)
59'
С. Балле
90+6'
Ф. Камбери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Винтертур
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
Ф. Камбери
80'
Замена
А. Гантенбайн
️️️️
С. Балле
Желтая карточка
Н. Лаванчи
77'
75'
Желтая карточка
С. Балле
Замена
К. Буа
️️️️
М. Балотелли
71'
69'
Замена
Ф. Камбери
️️️️
Р. Буэсс
59'
ГОЛ! 1:2!
С. Балле
Пас отдал
Р. Буэсс
57'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
N. Manzambi
Желтая карточка
Балтасар
50'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Итаитинга
46'
Замена
В. Сиприен
️️️️
И. Шуареф
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Балотелли
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
Р. Гелми
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Буэсс
Желтая карточка
Д. Вилль Поа
44'
33'
Желтая карточка
С. Рамизи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
8
Анто Гргич
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Балтасар
ЦП
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
9
Роман Буэсс
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
17
Адриан Гантенбайн
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
3-3-1-3
13
Линднер
15
Каваре
39
Сайнтини
14
Лаванчи
8
Гргич
31
Поа
8
Балтасар
76
Итаитинга
45
Балотелли
81
Стоилькович
7
Шуареф
4-1-1-1-3
16
Фаюлу
15
Гонсалвеш
5
Гелми
18
23
14
Корбас
16
8
Рамизи
7
10
Балле
9
Буэсс
45
Балотелли
33
Буа
33
Буа
45
Балотелли
7
Шуареф
25
Сиприен
25
Сиприен
7
Шуареф
76
Итаитинга
11
Карлен
11
Карлен
76
Итаитинга
10
Балле
17
Гантенбайн
17
Гантенбайн
10
Балле
7
99
Буркарт
99
Буркарт
7
9
Буэсс
22
Камбери
22
Камбери
9
Буэсс
Остались в запасе
Сьон
Винтертур
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
1
Йозеф Пукай
ВР
71
Хекуран Криэциу
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Остались в запасе
1
Йозеф Пукай
ВР
71
Хекуран Криэциу
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Сьон - Винтертур
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Стадион:
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